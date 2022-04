Porsche Macan 2022 ra mắt tại Việt Nam, giá từ gần 3 tỷ đồng

Porsche Macan 2022 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, đi kèm giá bán từ 2,992 tỷ đồng.

Chi tiết giá bán các phiên bản (Giá tiêu chuẩn bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ địa phương)

- Macan: 2.992.000.000 đồng Việt Nam - Macan S: 3.817.000.000 đồng Việt Nam - Macan GTS: 4.708.000.000 đồng Việt Nam

Về ngoại thất, phần đầu xe mang thiết kế mới với các nan hút gió sơn cùng màu ngoại thất nhằm nhấn mạnh chiều ngang của xe. Ở phiên bản GTS, hốc hút gió và một số chi tiết ngoại thất khác được sơn màu đen. Ở đuôi xe, cản sau được hoàn thiện bởi bộ khuếch tán gió được đặc biệt thiết kế mới hoàn toàn nhằm tăng tính động học. Cản trước và cản sau mang cấu trúc 3D mới, ốp hông xe cũng có thể tùy chọn mang thiết kế này. Cụm đèn trước LED với Hệ Thống Đèn Năng Động của Porsche (PDLS) và gương chiếu hậu bên ngoài Sport Design giờ đây được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Macan mới có 14 tùy chọn màu sơn ngoại thất, bao gồm 2 màu sơn mới là Papaya Metallic và Gentian Blue Metallic; màu Xanh Python Green dành riêng cho phiên bản Macan GTS đi cùng gói trang bị thể thao GTS. Ngoài ra, Porsche Exclusive Manufaktur cung cấp thêm tùy chọn Individual Colour và Paint To Sample, mở rộng tính cá nhân hóa không giới hạn cho khách hàng. Mâm xe kích thước lớn cũng được trang bị tiêu chuẩn: 19 inch đối với phiên bản Macan, 20 inch cho phiên bản Macan S và 21 inch cho Macan GTS. Ngoài ra, có tổng cộng 7 kiểu thiết kế mâm mới cho khách hàng lựa chọn.

Trong khi đó, ở không gian nội thất, Porsche Macan 2022 được nâng cấp đáng kể, đặc biệt là bảng điều khiển trung tâm được thiết kế hiện đại và tinh tế. Hệ thống điều khiển mới sử dụng các bề mặt cảm ứng thay cho nút bấm vật lý. Cần số mới được thiết kế ngắn hơn, nằm ở trung tâm bảng điều khiển. Phía trên táp-lô, chiếc đồng hồ cơ đặc trưng giờ là trang bị tiêu chuẩn. Các chi tiết nội thất bọc da và những đường chỉ tương phản màu Gentian Blue, Papaya hay Crayon là tùy chọn mới làm điểm nhấn nội thất. Macan mới đươc trang bị vô lăng đa chức năng và vô lăng thể thao kiểu GT lấy cảm hứng từ dòng xe 911.

Bên cạnh những cải tiến về khả năng vận hành và những chi tiết màu đen nổi bật ở ngoại thất, gói trang bị thể thao GTS dành riêng cho phiên bản cao cấp nhất cũng bao gồm nhiều chi tiết độc quyền bên trong nội thất. Các chi tiết này bao gồm: ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng, gói nội thất Carbon, nội thất chất liệu Race-Tex kết hợp các chi tiết bọc da, các chi tiết được khâu viền chỉ với màu sắc tương phản và dòng chữ GTS màu Python Green.

Các phiên bản Macan 2022 được trang bị hệ thống treo có độ đàn hồi lớn. Khung gầm được cải tiến đáng kể: Macan mới phản hồi tốt và nhanh hơn với các điều kiện mặt đường và tình huống lái. Macan GTS mới khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản khác nhờ vào hệ thống treo khí nén thể thao được trang bị tiêu chuẩn, có khả năng hạ thấp gầm xe 10 milimét. Hệ thống treo này cứng hơn 10% ở trục trước và 15% ở trục sau so với thế hệ tiền nhiệm. Gói trang bị tùy chọn GTS Sport tăng cường khả năng vận hành của xe với mâm 21 inch kiểu GT đi kèm với lốp xe hiệu suất cao, hệ thống Điều Phối Lực Kéo Vector Cao Cấp của Porsche (PTV Plus) và gói trang bị Sport Chrono.

Về khả năng vận hành, cả 3 phiên bản mới đều có công suất vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm. Macan GTS là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng xe SUV thành công này, trang bị động cơ V6 tăng áp kép 2,9 lít sản sinh công suất 324 kW (440 PS) – tăng 44 kW (60 PS) so với phiên bản trước. Với khả năng phản hồi tức thì và hệ truyền động đặc trưng của những mẫu xe Porsche GTS, xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ chỉ trong 4,3 giây, đạt vận tốc tối đa 272 km/giờ khi trang bị gói Sport Chrono.

Phiên bản Macan S mới cũng được trang bị động cơ V6 tăng áp kép 2,9 lít có khả năng sinh công nhiều hơn 20 kW (26 PS) so với thế hệ trước, công suất tối đa đạt 280 kW (380 PS). Động cơ mới giúp xe tăng tốc đến 100 km/giờ từ trạng thái đứng yên chỉ trong 4,6 giây và vận tốc tối đa đạt 259 km/giờ.

Trên Macan phiên bản tiêu chuẩn, động cơ 4 xy-lanh tăng áp được phát triển hoàn toàn mới có công suất 195 kW (265 PS) cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ trong 6,2 giây, đạt tốc độ tối đa 232 km/giờ. Các phiên bản mới đều được trang bị Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche (PDK) và Hệ thống Quản Lý Hợp Lực Kéo của Porsche (PTM) dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Theo autodaily.vn