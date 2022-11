Sedan cỡ C - xe lắp ráp áp đảo nhập khẩu

Hai mẫu xe bán chạy nhất, K3 và Mazda3 chiếm khoảng 72% thị phần phân khúc, đều là xe lắp ráp; còn Civic, Altis đều nhập khẩu.

Kia K3

Sedan cỡ C là một trong những phân khúc có sự phân hoá rõ rệt nhất về doanh số, hình thức sản xuất và giá bán. Các mẫu xe lắp ráp trong nước như Kia K3, Mazda3 đa dạng phiên bản lựa chọn hơn, giá bán thấp hơn, đạt lượng bán cao nhất. Ngược lại những mẫu nhập khẩu như Honda Civic, Toyota Altis giá bán cao nhất, ít phiên bản lựa chọn hơn, doanh số vì thế cũng thấp hơn.

Sau 10 tháng 2022, bộ đôi sedan cỡ C do Trường Hải (Thaco) lắp ráp và phân phối gồm Kia K3, Mazda3 bán lần lượt 9.921 xe, 8.268 xe. Doanh số của cả hai chiếm khoảng 72% thị phần phân khúc. Riêng Mazda3, mức giảm gần 70 triệu đồng trong hai tuần cuối tháng 10 giúp doanh số mẫu xe này tăng hơn gấp đôi so với tháng 9, đạt 1.139 xe bán ra, dẫn đầu phân khúc.

Hyundai Elantra cũng là một mẫu xe lắp ráp trong nước. Do chuẩn bị cho thế hệ mới (vừa ra mắt tháng 10), hãng giảm nguồn cung cho Elantra từ nửa cuối 2021, doanh số vì thế chững lại. Doanh số của Elantra sau 10 tháng qua xếp cuối nhưng nếu xét vào các năm trước 2022, lượng bán mẫu xe này chỉ xếp sau bộ đôi xe lắp ráp của Thaco.

Với khoảng giá ở bảng trên, các mẫu xe lắp ráp như Elantra, K3 và Mazda3 tạo thành một nhóm. Nhỉnh hơn 70-100 triệu đồng là các mẫu xe nhập khẩu như Toyota Altis, Honda Civic. Doanh số của bộ đôi xe Nhật lần lượt 3.108 xe và 1.816 xe, tổng chiếm gần 20% thị phần. Phân khúc còn có mẫu MG5 nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng. Tương tự là chiếc Beijing U5 Plus nhập Trung Quốc..

Tại Việt Nam, thị hiếu của người tiêu dùng hiện đổ dồn về xe đa dụng MPV hay các mẫu gầm cao CUV/SUV. Những phân khúc truyền thống như sedan cỡ C và D có doanh số thấp nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, số lượng sản phẩm cũng ít phong phú nhất.

Theo Phạm Trung/VNE