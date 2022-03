Toyota Veloz giá từ 648 triệu đồng - đối thủ mới của Mitsubishi Xpander

Veloz là phiên bản nhiều trang bị và dáng vẻ khoẻ khoắn hơn Avanza, hướng tới cạnh tranh Xpander AT và Xpander Cross.

Tối 23/3, Toyota Việt Nam trình làng bộ đôi MPV mới của hãng, gồm Avanza Premio và Veloz Cross, nhập khẩu Indonesia. Nếu Veloz lần đầu bán ở Việt Nam, Avanza trở lại sau hơn một năm ngưng nhập để dọn kho, chuẩn bị thế hệ mới.

Phát triển cùng nền tảng nhưng thiết kế của Veloz Cross thể thao hơn Avanza Premio. Xe có nhiều chi tiết mạ crôm, các đường gân trên nắp ca-pô và chạy dọc thân xe tăng vẻ cơ bắp.

Điểm khác biệt lớn nhất cũng đến từ đầu xe, khi lưới tản nhiệt của Veloz Cross to bản hơn, cụm đèn làm lớn và sắc nét hơn. Ở logo Toyota của Veloz Cross sẽ làm cụm radar để hỗ trợ cho gói an toàn Toyota Safety Sence (TSS).

Xe có hai phiên bản là CVT và CVT Top, giá lần lượt là 648 và 688 triệu đồng, riêng màu trắng khách cần trả thêm 8 triệu đồng.

Mức giá của bản CVT cao hơn 18 triệu so với Xpander AT đặc biệt, trong khi bản CVT Top đắt hơn 18 triệu so với Xpander Cross.

Đuôi xe được thiết kết với nhiều đường gân, phần cản sau vuốt cao tạo cảm giác khỏe khoắn. Điểm khác biệt trên Veloz Cross so với đàn em là cụm đèn hậu dạng LED được nối từ trái qua phải xuyên qua logo.

Thân xe của Veloz Cross tạo hình đường gân dập nổi, ô kính ở trụ C lớn, phần gương chiếu hậu được đặt xuống thân xe để tăng tầm nhìn cho trụ A.

La-zăng của xe thiết kế khác với Avanza Premio, kích thước 17 inch lớn hơn 16 inch của Avanza.

Xe dài x rộng x cao lần lượt là 4.475x1.750x1.700 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm, khoảng sáng gầm xe 205 mm. So với Avanza, xe dài hơn 80 mm, rộng hơn 20 mm. Chiều cao, khoảng sáng gầm và trục cơ sở bằng nhau.

Cabin Veloz Cross tương tự Avanza Premio, nhưng các chất liệu được làm cao cấp hơn. Vô-lăng khâu da, chỉnh 4 vị trí, nội thất ốp nhiều chi tiết kim loại.

Đồng hồ tài xế dạng kỹ thuật số chỉnh 4 kiểu hiển thị, đồng hồ trung tâm cảm ứng 9 inch có kèm Apple CarPlay, Android Auto.

Không gian nội thất có thể tùy chỉnh độ ngả hoặc làm phẳng hoàn toàn từ hàng ghế thứ nhất sang hàng ghế thứ ba. Nội thất phối hai màu đen và be, ghế da, ở các vị trí như bệ tỳ tay hay cánh cửa cũng được bọc da thay vì nhựa mềm trên Avanza Premio.

Xe được trang bị phanh tay điện tử, duy nhất trong phân khúc và có kèm sạc không dây, gương ngoài gập mở tự động tích hợp báo rẽ, điều hòa tự động... Tuy vậy ở phiên bản mới sắp về nước trong năm nay, Xpander cũng sẽ có phanh tay điện tử.

Ngoài ra xe cũng có thêm những trang bị vượt phân khúc như cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động.

Ngoài camera lùi, cảm biến trước sau, xe còn được trang bị camera 360 độ. Xpander cũng có tính năng này.

Các tính năng an toàn nổi bật duy nhất trong phân khúc như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA).

Tuy vậy, cũng giống như Suzuki XL7, Toyota Veloz Cross không có kiểm soát hành trình (cruise control), một tính năng an toàn cơ bản mà nhiều tài xế thường dùng. Trong khi đối thủ Xpander có tính năng này.

Ngoài ra xe còn được trang bị 6 túi khí cho bản cao nhất và cũng là mẫu xe có nhiều túi khi nhất phân khúc.

Hàng ghế thứ ba không có cửa gió điều hòa hay cổng sạc. Trong khi Xpander có cửa gió trên trần cho cả hai hàng ghế sau.

Các thông số kỹ thuật về vận hành của Veloz Cross tương tự Avanza. Cụ thể, xe dùng hệ dẫn động cầu trước, treo trước MacPherson với thanh cân bằng, treo sau dạng thanh xoắn với thanh cân bằng.

Động cơ 1.5 cho công suất 105 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn đạt 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Trong khi đối thủ Xpander là 104 mã lực và mô-men xoắn nhỉnh hơn, 141 Nm và đạt được ở vòng tua máy sớm hơn, 4.000 vòng/phút.

Xe sử dụng hộp số D-CVT (Dual CVT), trong khi Xpander sử dụng hộp số tự động 4 cấp.

