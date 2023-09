Người đàn ông ở Hồng Lĩnh bị trâu húc rách mặt

Bác sĩ Nguyễn Thái Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận một người đàn ông bị trâu húc rách mặt phải cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành khâu vết thương cho ông Th.

Theo đó, vào khoảng 13h30 chiều nay (19/9), ông N.H.Th. (52 tuổi, ở xã Thuận Lộc) được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, rách nửa vùng mặt, lộ tổ chức mỡ bên phải, gò má phải vùng miệng rách phức tạp do bị trâu húc.

Sau khi được cấp cứu hồi sức, bệnh nhận được chuyển ngay lên phòng phẫu thuật. Tại đây, các bác sỹ đã thực hiện phẫu thuật khẩn cấp xử lý tổn thương, khâu 20 mũi phục hồi toàn bộ ở vùng mặt bên phải và quanh miệng. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, sức khỏe dần ổn định và đang được tích cực theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại của Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh.

Được biết, trước đó, trong quá trình chăm sóc trâu mới đẻ, ông Th. bất ngờ bị trâu húc mạnh vào vùng mặt.

Bác sỹ Lâm cũng khuyến cáo, trâu húc là tai nạn thường gặp ở nông thôn, đã có nhiều trường hợp chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Do đó, để bảo vệ an toàn, người dân cần tránh đến gần đàn trâu bò để cho ăn, chăm sóc hoặc khi chăn thả cần cẩn thận, tránh tai nạn đáng tiếc. Nếu không may bị trâu húc, dù là vết thương nhỏ cũng cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác các chấn thương và điều trị kịp thời.

Nhật Thắng - Đức Quyền