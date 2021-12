Cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện từ các công trình trang trí đón Noel, chào năm mới

Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 4, Điều 51 của Luật Điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cap áp được quy định: đối với đường dây trung thế (22 kV, 35 kV) là 4m, cao thế 110 kV là 6m. Ngành điện cũng quy định khoảng cách an toàn với đường dây hạ thế là 0,5m.