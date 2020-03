Chênh vênh qua cầu đường bộ ở Lộc Yên

Cầu Lộc Yên bắc qua sông Tiêm nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối xã Lộc Yên với trung tâm huyện lỵ Hương Khê (Hà Tĩnh) nhỏ hẹp, không có hệ thống lan can bảo vệ gây nguy hiểm, đe dọa sự an toàn cho người dân mỗi khi đi qua.

Video: Cầu Lộc Yên nhỏ hẹp, đe dọa sự an toàn cho người dân mỗi khi qua lại

Cầu Lộc Yên (nằm trên địa bàn thôn Hương Bình, xã Lộc Yên) được xây dựng từ năm 1996 - 1997, có chiều dài 20m, bề rộng mặt cầu 3,5m. Sau trận lụt lịch sử năm 2010, cầu Lộc Yên bị hư hỏng nặng và được nâng cấp mặt cầu và hệ thống lan can bằng dây xích. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, hệ thống dây xích lan can bảo vệ đã bị hư hỏng và phần lớn bị kẻ gian tháo trộm.

Đây là cây cầu rất quan trọng nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối xã Lộc Yên với trung tâm huyện lỵ Hương Khê. Hằng ngày có hàng nghìn lượt người, phương tiện lưu thông qua cầu. Do mặt cầu hẹp, độ cao khá lớn (5 - 7m so với mặt sông) nhưng không có lan can nên người, phương tiện, đặc biệt là phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh khi lưu thông qua đây rất khó khăn, nguy hiểm.

Hệ thống lan can bảo vệ bằng dây xích đã bị hư hỏng và phần lớn bị kẻ gian tháo trộm.

“Cầu hẹp và cao nên mỗi lần đi qua là một lần “tim đập, chân run”. Đặc biệt là học sinh đi học qua đây, một số em thiếu ý thức đi hàng 3, hàng 4 rất nguy hiểm. Đã có không ít vụ tai nạn rơi xuống cầu này” – một người dân địa phương cho hay.

Cầu Lộc Yên nhỏ hẹp, xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, đặc biệt là việc học hành của con em địa phương. Vì vậy, người dân và chính quyền địa phương rất mong muốn nhà nước sớm cho đầu tư xây dựng cầu mới để đảm bảo an toàn cho người dân và việc phát triển kinh tế, giáo dục, cứu hộ cứu nạn của địa phương.

Hoài Tuấn