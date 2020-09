Chó không rọ mõm, phóng uế khi ra quảng trường ở TP Hà Tĩnh

Chó cảnh được thả tự do không rọ mõm, phóng uế bừa bãi tại các khu vực công viên, quảng trường ở TP. Hà Tĩnh đang khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Nuôi chó cảnh đang ngày càng phổ biến ở TP Hà Tĩnh...

Việc nuôi các loại thú cảnh như chó, mèo… đang ngày càng phổ biến ở TP Hà Tĩnh. Tuy nhiên, biện pháp chăm sóc, trông giữ của nhiều người còn chưa phù hợp, có thể gây nguy hiểm cho người khác và làm mất vệ sinh nơi công cộng.

Ghi nhận tại quảng trường TP Hà Tĩnh, vào các buổi chiều từ 16-18 giờ hàng ngày, có nhiều loại chó cảnh với đầy đủ kích cỡ được chủ đưa tới để “hóng gió”. Những con vật này vô tư đùa nghịch và cũng vô tư phóng uế tại các bãi cỏ, gốc cây xanh…

... tuy nhiên, ý thức trong việc trông giữ vật nuôi cần phải được thay đổi để đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Là người thường xuyên cùng gia đình tới quảng trường để vui chơi, tập thể dục, anh Nguyễn Minh (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) không dấu được bực bội: “Những con thú cưng quả thực rất dễ thương, nhưng nếu bạn đang chạy bộ hoặc tập thể dục mà dẫm phải “bãi mìn” do chúng để lại thì cũng chẳng vui vẻ chút nào. Để chó cảnh phóng uế bừa bãi như vậy thật sự rất mất vệ sinh công cộng...”.

Bãi cỏ tại quảng trường TP. Hà Tĩnh trở thành nơi phóng uế tự do của nhiều chú chó cảnh

Theo anh Minh, tại các thành phố lớn, người nuôi thú cảnh thường chuẩn bị sẵn các loại túi giấy, túi nilon để thu dọn “bãi chiến trường” mà vật nuôi để lại. Đó là cách thể hiện ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Cũng theo quan sát, tại quảng trường TP. Hà Tĩnh, hầu như chó cảnh được gia chủ dẫn tới đều không có dụng cụ rọ mõm. Điều này khiến không ít người dân cảm thấy bất an.

Một bé gái hoảng sợ khi một chú chó có kích thước khá lớn chạy tới

Chị Nguyễn Thị Hương (phường Bắc Hà) chia sẻ: “Quảng trường là nơi có rất nhiều trẻ em vui chơi và bản thân tôi cùng cháu cũng thường tới đây tập thể dục, thư giãn. Nhiều lúc nhìn đàn chó chạy nhảy tự do, nhiều con khá to lớn và dữ dằn, lại không có biện pháp an toàn khiến tôi không tránh khỏi cảm giác bất an. Chưa kể tới mối lo rằng những chú chó kia có được chủ đưa đi thực hiện tiêm phòng đầy đủ hay không?”.

Chó không rọ mõm có thể là nguồn nguy hiểm với những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em. Nhiều chú chó khá lớn và dữ dằn được thả tự do, không có biện pháp bảo vệ.

Thiết nghĩ, người nuôi thú cảnh cần nâng cao ý thức, chấp hành quy định của pháp luật về việc chăm sóc, trông giữ chúng ở nơi công cộng. Không nên để xảy ra tình trạng vật nuôi phóng uế bừa bãi gây ảnh hưởng môi trường; nghiêm túc rọ mõm khi dắt chó ra đường để đảm bảo an toàn cho người xung quanh.

N.D