Chủ tịch xã ở Đức Thọ cho thuê ki ốt kinh doanh trái thẩm quyền

Mặc dù không có thẩm quyền nhưng lãnh đạo xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng), Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn ký hợp đồng cho các hộ kinh doanh thuê ki ốt dài hạn.

14 ki ốt kinh doanh tại chợ Giấy xã An Dũng nằm trên tuyến đường QL 15A

Tháng 9/2018, ông Phạm Trọng Thiện – nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng, nay là Bí thư Đảng ủy xã An Dũng (xã An Dũng được sáp nhập từ các xã Đức An và Đức Dũng) đã ký kết hợp đồng cho 14 hộ thuê ki ốt kinh doanh dài hạn tại chợ Giấy (nằm trên tuyến QL 15A từ ngã ba Lạc Thiện, xã Lâm Trung Thuỷ đến thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc).

Trong 14 hộ, có 11 hộ thuê trong thời gian 14 năm (đến năm 2031); 2 hộ thuê thời gian 13 năm (đến năm 2030); 1 hộ thuê 12 năm (đến năm 2029). Tổng số tiền cho 14 hộ kinh doanh thuê là hơn 1,2 tỷ đồng, trả tiền một lần. Được biết, số tiền này được chính quyền xã Đức Dũng đầu tư xây dựng chợ Giấy.

Trong số 14 hộ thuê ki ốt, hộ ít nhất phải nộp 50 triệu đồng, hộ nhiều nhất là 148 triệu đồng tuỳ thuộc vào diện tích và vị trí ki ốt (diện tích từ 12m2 đến gần 30m2/ki ốt).

Mới đây, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ về làm việc tại xã An Dũng đã phát hiện xã này cho thuê ki ốt không đúng thẩm quyền. Biết thông tin này, nhiều tiểu thương cảm thấy hoang mang về việc hoạt động kinh doanh có thể phải dừng lại, trong khi tiền đã nộp cho chính quyền địa phương.

Anh Lê Văn Phú, tiểu thương kinh doanh vật liệu xây dựng chợ Giấy cho biết: “Thời kỳ đầu chúng tôi còn kinh doanh tạm ổn nên đã đầu tư khá nhiều tiền để nâng cấp các ki ốt, nhưng từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn ra và kéo dài khiến việc buôn bán gặp khó khăn."

Nhiều tiểu thương chia sẻ, đây là thời điểm thuận lợi trong kinh doanh khi tết Nguyên đán đến gần, nhưng các chủ ki ốt chẳng thiết tha nhập hàng về vì chưa biết các cấp xử lý ra sao?

Hợp đồng được ông Phạm Trọng Thiện - nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng ký với các hộ năm 2018

Bà Bùi Thị Bảy - Chủ tịch UBND xã An Dũng thừa nhận sự việc, đồng thời khẳng định đây là việc được thực hiện trước khi sáp nhập xã An Dũng.

"Cuối năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ đã phát hiện việc cho thuê ki ốt kinh doanh ở chợ Giấy là trái thẩm quyền. Vì vậy yêu cầu chính quyền địa phương xử lý dứt điểm trong năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi đang loay hoay chưa biết xử lý ra sao" - bà Bảy cho biết thêm.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Huyện ủy Đức Thọ cho rằng: Vấn đề này do lịch sử để lại nên phải xử lý từng bước. Trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND huyện yêu cầu chính quyền xã An Dũng phân định trách nhiệm, làm rõ đúng sai, đề xuất cách tháo gỡ rồi mới có hướng xử lý cụ thể.

Hoài Nam