Dư khổ khi di chuyển trên "Con đường đẹp nhất Việt Nam" ở Hà Tĩnh

Dày đặc ổ voi, ổ gà, mặt đường nham nhở, biến dạng, đó là thực trạng đang diễn ra trên tuyến Quốc lộ 8A - từng được bình chọn là “Con đường đẹp nhất Việt Nam”, đoạn qua địa phận xã Sơn Diệm, Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Quốc lộ 8A xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Ổ gà, ổ voi dày đặc, khiến đoàn xe tải khó khăn khi di chuyển.

Hư hỏng, xuống cấp và chi chít ổ gà, ổ voi... đó là thực trạng mà phóng viên Báo Hà Tĩnh ghi nhận được khi di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn xã Sơn Diệm, Sơn Tây. Người dân và các lái xe vẫn luôn thấp thỏm lo sợ bởi những đoạn đường như “giăng bẫy”.

Anh Hoàng Văn Nam, một lái xe container cho biết: “Đường hư hỏng nặng nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp khắc phục. Mấy ngày nay, chúng tôi cứ lò mò vừa cho xe lội nước, vừa lo ngay ngáy. Mỗi lần qua đây, xe nhích từng chút một mà vẫn nơm nớp vì sợ đá chọc thủng lốp và sa lầy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn”.

Mặt đường biến dạng, đoạn qua thôn 4, xã Sơn Diệm.

Hiện trên tuyến Quốc lộ 8A có rất nhiều điểm bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn qua xã Sơn Diệm. Thời gian qua, đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này. Điều khiến người dân lo lắng nhất là khi có mưa lũ xảy ra, mặt đường lại bị cày xới, bóc tách tạo nên những hố nước sâu rất nguy hiểm.

“Đặc biệt vào những ngày lễ tết, dịp cuối năm, lưu lượng phương tiện và mật độ người tham gia giao thông tăng đột biến, khiến giao thông ở đây thêm tồi tệ hơn. Chúng tôi dư khổ khi sống ở đây, mùa nắng bụi giăng kín nhà, mùa mưa nước ngập thành từng vũng, gây khó khăn cho việc đi lại”, bà Nguyễn Thị Ngân (thôn 2, xã Sơn Diệm) bức xúc.

Lưu lượng phương tiện giao thông qua lại tấp nập nhưng mặt đường không được nâng cấp, sửa chữa khiến đoạn đường này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Điểm xuống cấp thuộc thôn Kim Thành, xã Sơn Tây.

Khiến người đi đường luôn thấp thỏm, lo sợ mỗi khi “song hành” cùng xe container, trọng tải lớn.

Lo sợ là tâm lý chung của những người tham gia giao thông và người dân sống dọc cung đường này. Đã gần một năm kể từ ngày thoát khỏi “tử thần” sau lần ngã lúc đi làm về, ông Nguyễn Văn Hán vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi nhớ lại.

“Lúc di chuyển từ chỗ làm về, tôi không may sa bánh xe vào ổ gà ngập nước, khiến cả xe và người ngã xuống đường, cùng lúc, chiếc xe container chở hàng di chuyển cùng chiều đang đến gần, rất may tài xế tránh kịp, tôi mới may mắn thoát nạn”, ông Hán (thôn 2, xã Sơn Diệm) cho biết.

Chỉ cần những trận mưa nhỏ là nước lại ngập tuyến đường, rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Ông Lê Trường Sơn - Chủ tịch UBND xã Sơn Diệm cho biết: Chính quyền xã đã nhiều lần có ý kiến lên cấp trên để có biện pháp xử lý tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường này, tuy nhiên vẫn không được xử lý, khiến tuyến đường này đặc biệt đoạn qua địa bàn xã ngày càng xuống cấp.

Hy vọng, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, tu sửa, nâng cấp tạm thời những đoạn hư hỏng nặng để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, đi lại của người dân.

Văn Chung