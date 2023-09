Nguy hiểm rình rập khi bắt cá, vớt củi mùa mưa bão

Mặc dù nguy cơ tai nạn đuối nước cao nhưng không ít người dân ở Hà Tĩnh vẫn bất chấp cảnh báo ra biển khai thác thủy sản hay đơm chim, vớt củi... trong bão lũ.

Cơ quan chức năng huyện Hương Khê đặt biển cảnh báo đoạn bị ngập sâu

Những ngày qua, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến rất to trên địa bàn Hà Tĩnh. Trong 2 ngày 25 và 26/9, trên địa bàn huyện Hương Khê xảy ra mưa lớn đã gây ngập cục bộ ở một số xã.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo giao thông, khuyến cáo người dân không đánh bắt chim, cá, vớt củi... trong mưa lũ, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Không ít người dân đánh cược mạng sống của mình trong mua mưa lũ.

Tuy nhiên, vào khoảng 18h30 ngày 26/9, anh V.V.T và N.V.T (đều sinh năm 1974, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê) bất chấp nước lũ dâng cao, chèo thuyền đi bắt chim trên sông Ngàn Sâu đoạn giáp ranh giữa xã Hương Giang và Hương Thủy.

Cứu sống 2 người dân bị lật thuyền trong đêm giữa nước lũ Trong lúc dùng thuyền đi bắt chim trên sông Ngàn Sâu, 2 người dân ở xã Gia Phố, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị nước cuốn trôi nhưng rất may được người dân và lực lượng chức năng cứu sống.

Đến khoảng 20h cùng ngày, trong khi đang bắt chim, không may thuyền bị lật khiến cả hai người trôi xuống địa phận xã Hương Thủy. Rất may, người dân xã Hương Thủy đã phát hiện kịp thời, phối hợp với lực lượng chức năng cứu được 2 người lên bờ an toàn.

Người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng (huyện Kỳ Anh) kịp thời cứu sống 3 ngư dân.

Trước đó, ngày 25/9, các ngư dân N.V.T (SN 1985, thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên), N.V.T (SN 1981, thôn 3, xã Cẩm Lĩnh) và V.Đ.H (SN 1975, Quảng Bình) đã đi thuyền vượt sóng to, gió lớn ra khu vực hòn Én (vùng biển giáp ranh Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh) cách đất liền khoảng 3 hải lý để khai thác sò.

Khi đang khai thác thì thuyền bị sóng đánh chìm, cả 3 ngư dân đã ôm can nhựa lênh đênh trên biển. Đến khoảng 8h cùng ngày, người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) phát hiện, tổ chức cứu nạn vào bờ an toàn.

Trên đây là 2 sự việc mà người dân đã bất chấp cảnh báo khi mưa lũ đang diễn ra phức tạp nhưng vẫn đi bắt cá, đơm chim; họ đã may mắn thoát chết nhờ vào sự cứu nạn kịp thời của người dân và lực lượng chức năng.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, các cấp chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động đối phó và phòng tránh tai nạn; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp bất chấp nguy hiểm tham gia đánh bắt thủy sản, đơm chim, vớt củi... khi mưa lũ tràn về.

Mặt khác, mọi người dân cần tuân thủ, thực hiện nghiêm các cảnh báo nguy hiểm của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng của bản thân.

Ninh Hà