Nhiều nhà thầu chưa chú trọng đảm bảo ATGT trong thi công dự án

Thời gian qua, một số nhà thầu khi triển khai xây dựng các công trình giao thông ở Hà Tĩnh còn xem nhẹ công tác bảo đảm an toàn giao thông. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra những tai nạn, sự cố đáng tiếc...

Ở một số thời điểm, công tác đảm bảo ATGT khi thi công dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà chưa được chú trọng.

Dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà dài 11,5 km, có điểm đầu nối đường huyện HL3 đoạn thuộc xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc), điểm cuối giao với đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng qua xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) với tổng mức đầu tư hơn 113 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

Công trình do Công ty CP 471 (TP Vinh, Nghệ An) đảm nhận thi công. Tháng 4/2021, dự án được khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2022.

Việc không đảm bảo ATGT trong thi công rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Kể từ khi dự án được triển khai xây dựng đã mang lại sự phấn khởi cho người dân 2 huyện Can Lộc và Lộc Hà. Do đây là dự án được thi công theo hình thức vừa xây dựng vừa khai thác nên mỗi ngày có rất đông người và phương tiện qua lại.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, Công ty Cổ phần 471 còn xem nhẹ công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) khi chưa bố trí đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu cảnh báo ban ngày lẫn đêm, bố trí người hướng dẫn giao thông. Điều này ít nhiều đã ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Trước sự lơ là của Công ty CP 471 về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT ở dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà, Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh đã kiểm tra và 3 lần lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà thầu về hành vi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép thi công.

Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh lập biên bản xử phạt Công ty CP 471 do vi phạm đảm bảo ATGT khi thi công công trình giao thông.

Tương tự, tại dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 553 (ĐT.553) đoạn từ đường Hồ Chí Minh tới Đồn Biên phòng Bản Giàng (huyện Hương Khê) có tổng mức đầu tư 143 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư cũng chưa thực sự làm tốt công tác đảm bảo ATGT trong quá trình thi công.

Tại một số thời điểm, một số vị trí thi công, các nhà thầu còn để xảy ra tình trạng mặt đường gồ ghề, không êm thuận, hệ thống cọc tiêu, biển báo công trình đang thi công hay hạn chế tốc độ, đèn cảnh báo ban đêm… cũng chưa được bố trí đầy đủ.

Sau các cuộc kiểm tra thực tế hiện trường, ngành chức năng đã nhắc nhở và yêu cầu bổ sung các biện pháp đảm bảo ATGT theo đúng như quy định trong giấy phép xây dựng tại dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.553 đoạn từ đường Hồ Chí Minh tới Đồn Biên phòng Bản Giàng.

Công tác bảo đảm ATGT đối với các công trình giao thông luôn được tính toán, phê duyệt trong dự toán xây dựng.

Theo Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh Đoàn Mạnh Tường: Công tác bảo đảm ATGT đối với các công trình, nhất là thi công đường giao thông, luôn được tính toán, phê duyệt trong dự toán xây dựng. Song song với việc bảo đảm chất lượng, tiến độ thì công tác bảo đảm ATGT trong khi thi công công trình cũng rất quan trọng, bởi nếu không thực hiện tốt việc này thì rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Tuy nhiên, trong khi thi công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng có không ít nhà thầu chưa thực sự xem trọng công tác đảm bảo ATGT, nhất là đối với các công trình xây dựng xa trung tâm, miền núi, dẫn đến chỉ thực hiện mang tính đối phó, không đúng như quy định trong giấy phép.

Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng liên quan kiểm tra đảm bảo ATGT trong thi công dự án.

Cụ thể, nhiều đơn vị thi công không tổ chức người cảnh giới hướng dẫn giao thông; tập kết vật liệu lấn chiếm lòng, lề đường, đào khuôn đường, đào mương tạo các hố sâu chênh độ cao lớn giữa lòng đường và lề đường gây nguy hiểm; thiếu biển cảnh báo, không đèn tín hiệu cảnh báo cả ban ngày lẫn đêm, rào chắn bố trí không đầy đủ, thậm chí không có rào chắn...

“Để siết chặt việc đảm bảo ATGT trong quá trình thi công các công trình, đơn vị thường xuyên giám sát, kiểm tra và cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm 2021 và tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 18 đơn vị với số tiền 156 triệu đồng do vi phạm thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép thi công” - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh Đoàn Mạnh Tường cho biết.

Quá trình thi công các công trình giao thông cần bố trí hệ thống cọc tiêu, biển báo và người hướng dẫn giao thông đầy đủ.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân thông tin thêm: Trên thực tế, đã có không ít trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra do lỗi tắc trách của nhà thầu, đơn vị giám sát và cả chủ đầu tư, không bảo đảm tốt quy định về đảm bảo ATGT trong thi công. Một số đơn vị thì sau khi xảy ra các sự cố mới tìm cách khắc phục, bổ sung hệ thống ATGT.

Các ngành chức năng siết chặt quản lý, kiểm tra hơn nữa, nhằm đảm bảo ATGT, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc.

Theo ông Tân, vấn đề đảm bảo ATGT trong thi công đường bộ luôn được tỉnh và các ngành chức năng đề cập, tăng cường việc kiểm tra, quản lý, siết chặt. Để tất cả các công trình giao thông thi công đảm bảo ATGT, bên cạnh việc nêu cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị giám sát, nhà thầu thì lực lượng chức năng cũng cần phải thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định nhằm góp phần hạn chế TNGT đang tiếc xảy ra.

Nguyên Khang