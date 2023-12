Nhiều tuyến đường ở thị trấn Hương Khê xuống cấp, hư hỏng nặng

Trên địa bàn thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh), nhiều tuyến đường đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn giao thông.

Tuyến đường Lý Tự Trọng đã xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện giao thông.

Tuyến đường Lý Tự Trọng nối từ đường Trần Phú - đường Mai Hắc Đế (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê) nằm cạnh hồ Bình Sơn chỉ dài khoảng 200m nhưng có rất nhiều đoạn hư hỏng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Theo những hộ dân sống tại khu vực, đường chi chít những “ổ gà, ổ voi”. Những điểm hư hỏng này đã xuất hiện cách đây khoảng 2 năm nhưng do không được duy tu bảo dưỡng nên xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và công việc kinh doanh của người dân. Vào những ngày mưa to, nước đọng, chỉ cần các phương tiện cơ giới phóng nhanh là nước bắn tung toé vào nhà dân.

Sau trận mưa lớn, mặt đường xuất hiện chi chít các vũng nước lớn.

Chị Nguyễn Thị Diệu Thúy - trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê bức xúc: "Tôi thường xuyên nhập hàng ở một số quán bên đường Lý Tự Trọng. Hầu như ngày nào tôi cũng phải đi trên tuyến đường gồ ghề này, nghĩ đến là ngán ngẩm. Mặt đường đầy những hố to, sâu, nếu không cẩn thận là xảy ra tai nạn".

Theo ông Lê Danh Quế - Tổ trưởng tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, trước tình trạng xuống cấp của tuyến đường, tại các đợt tiếp xúc cử tri, có rất nhiều kiến nghị của người dân trình đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhưng chưa được xử lý.

Cách vài con phố, tuyến đường Xuân Diệu, đoạn giao với đường Cù Huy Cận (dài khoảng 500m) thuộc tổ dân phố 1 cũng chung cảnh tương tự. Mặt đường nhiều chỗ không còn lớp nhựa, nước đọng từng vũng, nhiều đoạn bị bong tróc ảnh hưởng rất lớn đến người tham gia giao thông. Điều đáng lo là, tại vị trí này còn có 2 trường học là Trường THCS Chu Văn An và Tiểu học thị trấn Hương Khê, vào những giờ cao điểm, số lượng học sinh, phụ huynh tham gia giao thông rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn xảy ra.

Mặt đường Xuân Diệu trên địa bàn tổ dân phố 1 xuống cấp, tạo ra những “chiếc bẫy” nguy hiểm cho người qua lại.

Thầy Nguyễn Trung Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho hay: "Mặt đường bong tróc, cản trở giao thông nên trước cổng trường vẫn thường xuyên xảy ra va quệt. Năm học 2023 - 2024, 2 trường THCS Chu Văn An và Tiểu học thị trấn Hương Khê có 2.000 học sinh. Do lượng học sinh quá đông trong khi mặt đường xấu, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông lớn nên Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An yêu cầu học sinh đi theo tuyến đường Nguyễn Tuy để tránh đoạn đường xấu".

Đường Cù Huy Cận bị bong tróc, xói lở.

Trong khi đó, phía đường Cù Huy Cận cũng không khá khẩm hơn. Tuyến đường dài khoảng 600 - 700m nhưng mặt đường đất đá lổm nhổm khiến giao thông đi lại rất vất vả. Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Hương Khê còn có một số tuyến đường khác cũng đã xuống cấp trầm trọng như: đường Nguyễn Du nối từ đường Phan Đình Phùng (tổ dân phố 7) đến xã Gia Phố (Hương Khê) dài khoảng hơn 1 km nhưng nhiều đoạn hư hỏng rất nặng, thường xuyên xảy ra sạt lở.

Không chỉ xuống cấp nghiêm trọng, phần lớn các tuyến đường này cũng chưa được chỉnh trang cảnh quan nên càng thêm nhếch nhác.

Đường Nguyễn Du nối từ đường Phan Đình Phùng (tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) đến xã Gia Phố nhiều đoạn bị sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê Trần Đình Hải cho biết, các tuyến đường trên thuộc dự án “Cải thiện hạ tầng cơ sở đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”. Hiện nay, dự án đang chờ để được triển khai.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người dân, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các tuyến đường, chính quyền địa phương cần có phương án khắc phục tạm thời, có thể đổ thêm 1 ít đá cấp phối để hạn chế rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Hoài Nam