Phòng chống dịch tại một số di tích tâm linh ở Hà Tĩnh: Chặt, lỏng không đều!

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương có những diễn biến phức tạp. Dự báo những nguy cơ từ mùa lễ hội đầu năm, nhiều đền, chùa đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, song, vẫn có một số địa điểm biểu hiện chủ quan, lơ là.

Khu du lịch chùa Hương Tích (Can Lộc) vẫn đón trên 1.000 lượt khách tham quan mỗi ngày. Ảnh chụp ngày 13/2/2022

Mặc dù đã chuẩn bị các phương án, giải pháp phòng chống dịch ở chùa Hương Tích (Thiên Lộc - Can Lộc) nhưng trong những ngày tết, vẫn còn tình trạng du khách chủ quan, lơ là. Ngay sau đó, Ban quản lý (BQL) Khu du lịch chùa Hương Tích đã tăng cường tuyên truyền và giám sát, bố trí thêm các điểm rửa tay sát khuẩn, bảng mã QR để tăng hiệu quả phòng, chống dịch, nhất là trong dịp Rằm tháng Giêng.

Nhân viên soát vé KDL chùa Hương Tích yêu cầu du khách xếp hàng giữ khoảng cách trước khi vào tham quan. Ảnh chụp sáng 13/2/2022.

Ông Ngô Nhật Linh - Phó Trưởng BQL Khu du lịch chùa Hương Tích thông tin: “Những ngày này, trung bình mỗi ngày, chùa Hương Tích đón khoảng trên 1.000 lượt khách. Để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch và an ninh trật tự cho du khách, chúng tôi tiếp tục duy trì 41 cán bộ, nhân viên, lực lượng an ninh, y tế thường xuyên túc trực tại các điểm đến để trực tiếp nhắc nhở du khách nghiêm túc thực hiện quy định 5K... Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo ban quản lý bến xe điện, bến thuyền, ban hành lễ của chùa... thực hiện các chuyến di chuyển hoặc làm lễ theo nhóm du khách và giới hạn số lượt người theo đúng quy định”.

Nhân viên quản lý bến xe điện tại KDL chùa Hương Tích sắp xếp hành khách lên xe theo nhóm để đảm bảo an toàn. Ảnh chụp sáng 13/2/2022.

Ngoài chùa Hương Tích, BQL nhiều khu/điểm du lịch tâm linh khác như: Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc); Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh); chùa Yên Lạc, đền Cả (Cẩm Xuyên); chùa Phổ Độ (Lộc Hà); đền Nen (Thạch Hà)... cũng có kế hoạch, chủ động phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Tiến Anh - Cán bộ phụ trách văn hóa xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) cho biết: “Trên tinh thần chỉ đạo của các cấp, ngành và tình hình dịch bệnh tại địa phương, chúng tôi đã tăng cường lực lượng, giám sát chặt chẽ công tác phòng dịch tại các điểm đến tâm linh trên địa bàn. Hiện nay, tại các điểm đến ở Cẩm Nhượng như: chùa Yên Lạc, đền Cả..., công tác phòng, chống dịch vẫn luôn được duy trì và giám sát chặt chẽ, thường xuyên”.

Các vị sư thầy làm lễ ở chùa Yên Lạc (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) luôn thực hiện đeo khẩu trang khi hành lễ.

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai nghiêm túc của một địa chỉ tâm linh, vẫn còn một số nơi lơi lỏng, lơ là.

Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày 13/2, tại đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân), lượng du khách đến tham quan hành lễ khá đông, trong đó có nhiều đoàn khách ngoại tỉnh... Tuy nhiên, tình trạng nhiều du khách lẫn các thầy làm lễ không tuân thủ 5K vẫn còn diễn ra nhưng không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở.

Video: Một số người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang tại đền Chợ Củi

Bên cạnh đó, các điểm check mã QR (khai báo y tế điện tử) và điểm rửa tay sát khuẩn cũng bố trí thiếu hợp lý và không được du khách tuân thủ.

Một số ki-ốt ở đền Chợ Củi không dán mã QR như quy định hoặc được dán trong ngách của cửa hàng không có tác dụng để du khách check mã khai báo y tế.

Tại đền Chợ Củi, vẫn có nhiều du khách chủ quan, không đeo khẩu trang... Ảnh chụp sáng 13/2/2022

Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 là chủ trương đúng đắn nhằm sớm khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, trong đó, có các hoạt động du lịch. Để thực hiện tốt chủ trương đó, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các ngành chức năng và chính quyền các cấp; đặc biệt là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân về tình hình và tác hại của dịch bệnh. Đó cũng là cách để hoạt động du lịch sớm phục hồi trở lại.

Còn có người hành lễ không đeo khẩu trang ở Đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười (TX Hồng Lĩnh). Ảnh chụp sáng 13/2/2022.

Theo chủ trương của tỉnh, từ trước tết Nguyên đán, chúng tôi đã tăng cường chỉ đạo các địa phương siết chặt công tác phòng dịch COVID-19 tại các điểm đến. Qua kiểm tra, giám sát, các cơ sở đều chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện nghiêm quy định. Tuy nhiên, sau tết, với lượng người đến hành lễ đông nên trong việc quản lý có nơi, có lúc chưa thực sự nghiêm túc. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, chỉ đạo lực lượng phụ trách văn hoá ở địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm và đề xuất xử lý trong trường hợp cần thiết. Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL

Nguyên Hoàng