Sớm khắc phục sạt lở bờ sông phía ngoài cống Trung Lương

Khu vực bờ sông Minh, phía ngoài cống Trung Lương (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bị sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng đến công trình di tích đền Cả và đê La Giang nếu không được xử lý kịp thời.

Mưa lớn trên địa bàn thời gian qua đã tạo nên dòng chảy xiết sau cống Trung Lương, khiến khu vực bờ sông Minh (phía ngoài cống Trung Lương) thuộc địa phận tổ dân phố Hầu Đền, phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh bị sạt lở.

Khu vực sạt lở hiện nay có chiều dài trên 50m, chiều sâu khoảng 5m, sạt lở đã làm trôi nhiều cây cối và đất đá.

Điều đáng nói, vị trí sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến đền Cả (công trình di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh) và nguy cơ ảnh hưởng đến đê La Giang (vị trí sạt lở đang nằm ngoài hành lang bảo vệ đê).

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế sạt lở bờ sông bờ biển thì sạt lở này thuộc sạt lở nguy hiểm.

Khu vực bị sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến công trình di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đền Cả.

Ông Nguyễn Công Lộc - Chủ tịch UBND phường Trung Lương cho biết: “Ngay khi phát hiện tình trạng sạt lở (ngày 20/10/2023), UBND phường đã báo cáo cấp có thẩm quyền và các đơn vị liên quan. Đồng thời, tổ chức bảo vệ khu vực bị sạt lở; thực hiện khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và cử lực lượng theo dõi để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra các sự cố đang tiếc. Sau ngày 20/10, khu vực này ghi nhận thêm tình trạng sạt lở, UBND thị xã đã tiến hành đo đạc, khảo sát và lập phương án xử lý bằng đá hộc và rọ đá để kè hộ bờ".

Cũng theo ông Lộc, chính quyền địa phương đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ số rọ đá và đá hộc từ kho vật tư dự trữ của tỉnh (do Chi cục Thủy lợi quản lý trên đê La Giang) để tiến hành xử lý bước đầu, tránh sạt lở thêm. Về lâu dài, đề nghị các cấp quan tâm, đầu tư nguồn lực thực hiện dự án kè khu vực này để đảm bảo an toàn cho công trình cống Trung Lương, đê La Giang, dòng chảy sông Minh cũng như đảm bảo an toàn cho công trình di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh đền Cả”.

