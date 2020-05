Thấy gì khi nhiều học sinh đi xe máy tới trường sai quy định ở TP Hà Tĩnh?

Chiều 5/5, 4 nữ sinh ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng đi trên một chiếc xe máy rồi không may đâm vào cột mốc bên đường. Vụ tai nạn khiến 2 em là Võ Thị Hoài Th. (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thư) và Hà Thị Cẩm T. (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Kỳ Văn) tử vong tại chỗ; 2 nữ sinh còn lại vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do các nữ sinh này điều khiển xe máy vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sau đó đã có công điện, trong đó nêu rõ tình trạng học sinh phổ thông, nhất là cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông rất phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này.