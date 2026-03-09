Hotline: 02393.693.427
Thể thao

Bê bối rung chuyển bóng đá Argentina

Cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, đang làm dấy lên khủng hoảng lớn của AFA chỉ ít tuần trước trận Siêu cúp Liên lục địa CONMEBOL-UEFA.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đối mặt một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử tổ chức này. Theo điều tra của báo La Nacion, Chủ tịch Tapia cùng một số quan chức cấp cao bị nghi liên quan đến mạng lưới hối lộ, rửa tiền và tham nhũng trong nhiều năm.

Các tài liệu mà cơ quan tư pháp Argentina thu thập được cho thấy từ năm 2020 đến 2022 đã có nhiều khoản tiền mặt được chuyển tới Tapia. Tiền được gửi bằng hộp, phong bì hoặc bưu kiện đến trụ sở AFA trên phố Viamonte hoặc trung tâm huấn luyện Ezeiza.

Một tin nhắn WhatsApp ngày 24/9/2021 được cho là bằng chứng đáng chú ý. Nội dung tin nhắn viết: “Tapia yêu cầu tôi 300.000 peso. Một phong bì như thế này đặt trước cửa AFA”. Theo La Nacion, các tin nhắn này hiện nằm trong hồ sơ điều tra của tòa án.

Trong nhiều trường hợp, việc giao tiền được tổ chức khá trực tiếp. Một tin nhắn khác cho thấy thủ quỹ Pablo Toviggino thông báo phải giao 40.000 USD cho Tapia và yêu cầu người trung gian mang tiền đến trung tâm huấn luyện của AFA trước buổi trưa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ít nhất bảy khoản thanh toán bằng peso và USD đã được ghi nhận trong giai đoạn 2020-2022. Các cuộc giao tiền được cho là diễn ra vào nhiều thời điểm khác nhau, bao gồm tháng 7/2020, ba lần trong năm 2021 và một lần vào đầu năm 2022.

Cơ quan điều tra nghi ngờ dòng tiền này liên quan đến việc chuyển hướng nguồn tài trợ của đội tuyển quốc gia. Những khoản tiền từ các nhà tài trợ như Adidas hay Coca-Cola bị cáo buộc được chuyển qua các công ty bình phong trước khi quay trở lại tay một số lãnh đạo AFA thông qua hệ thống hóa đơn giả.

Cuộc điều tra cũng phát hiện vai trò của một số cá nhân trung gian, trong đó có Juan Pablo Beacon. Một cuộc khám xét tại biệt thự ở Villa Rosa, khu Pilar, đã dẫn tới việc thu giữ 45 chiếc xe sang cùng nhiều tài sản giá trị.

Một đoạn video dài gần 10 phút được cho là quay cảnh Beacon đếm 115.600 USD trước khi niêm phong tiền trong phong bì giấy. Theo La Nacion, đoạn video được ghi lại để tránh việc thất thoát tiền trong nội bộ nhóm.

Vụ việc đang được cơ quan tư pháp Argentina tiếp tục làm rõ. Trong bối cảnh Siêu cúp Liên lục địa CONMEBOL-UEFA giữa Argentina và Tây Ban Nha chỉ còn vài tuần nữa, tương lai của Tapia trên cương vị Chủ tịch AFA trở thành câu hỏi lớn.

Nếu các cáo buộc được chứng minh, đây có thể trở thành bê bối nghiêm trọng nhất của bóng đá Argentina trong nhiều năm, với tác động lớn đến bộ máy điều hành của AFA và hình ảnh của nền bóng đá nước này.

