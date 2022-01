Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán về vấn đề Biển Đông

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan không phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

(Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 14/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố Báo cáo số 150 về các ranh giới biển, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh:

“Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo số 150 về các ranh giới biển. Liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định quan điểm nhất quán và rõ ràng của mình, cả trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương, theo đó Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan không phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS ).

Nhân dịp này, Việt Nam một lần nữa đề nghị các Bên liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, có đóng góp tích cực và thực chất nhằm duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tính toàn vẹn của UNCLOS và trật tự dựa trên luật lệ”./.

Tin liên quan: Linh hoạt, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển ... Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới phải linh hoạt, sáng tạo và không ngừng đổi mới, góp phần tạo ra môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kiên định triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa ... Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: trên tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, phải bảo đảm mức cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên định triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Theo TTXVN/Vietnam+