Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đang triển khai hiệu quả mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân và tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ địa bàn biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hải triển khai mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” tại thôn 8 Tân Trung, xã Hương Bình.

Tại xã biên giới Hương Bình, mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” đang được triển khai tích cực. Với sự phối hợp của chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận Internet an toàn, khai thác nhiều tiện ích số thiết thực, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử...

Bà Thái Thị Thanh Tú - Bí thư Chi bộ thôn 8 Tân Trung, xã Hương Bình chia sẻ: "Với đặc thù địa bàn vùng biên, chuyển đổi số có ý nghĩa rất lớn đối với bà con nhân dân. Được BĐBP đồng hành, hướng dẫn cụ thể, bà con chúng tôi dần biết cách sử dụng điện thoại thông minh và tiếp cận các tiện ích trên nền tảng số thuận lợi hơn. Nhờ vậy, nhiều công việc được xử lý nhanh chóng, tiết kiệm thời gian".

“Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” đã được triển khai tại 100% trụ sở các thôn ở xã biên giới Hương Bình

Cùng đó, BĐBP còn triển khai “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” thông qua mã QR đặt tại các địa điểm công cộng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Mô hình đặc biệt phù hợp với địa bàn biên giới, nơi dân cư phân tán, đi lại khó khăn và còn nhiều đường mòn, lối mở tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn người cao tuổi, người đi lại khó khăn.

Ông Trần Sỹ Bình, người dân thôn 8 Tân Trung, xã Hương Bình bày tỏ: "Được cán bộ BĐBP, chính quyền địa phương đến tận nhà hướng dẫn, chúng tôi thấy rất thiết thực và thuận tiện. Nhiều việc trước đây phải đi lại nhiều lần thì nay có thể thực hiện ngay trên điện thoại, tiết kiệm thời gian và công sức".

“Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” cũng đã được triển khai tại nhiều khu vực

﻿ở xã Hương Khê.

Trung tá Nguyễn Đình Chuẩn - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòa Hải, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho rằng: "Điều đặc biệt của mô hình là người dân không cần trực tiếp đến cơ quan chức năng mà chỉ cần quét mã QR trên điện thoại để gửi thông tin phản ánh về tình hình địa bàn. Qua đó, đơn vị kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới".

BĐBP hướng dẫn người dân khai thác các tiện ích trên nền tảng số phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, BĐBP Hà Tĩnh đã thành lập 16 tổ công tác với 77 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận các kỹ năng số.

Nhờ đó, nhiều người dân khu vực biên giới đã từng bước làm quen và chủ động ứng dụng các tiện ích số vào cuộc sống. Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, nhiều giải pháp tiếp tục được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng đối tượng, từng địa bàn khu vực biên giới.

Mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” ra đời còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh trên khắp nẻo biên cương.

Để mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” phát huy hiệu quả bền vững, Thượng tá Hồ Năng Bảo - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và khai thác hiệu quả các nền tảng, tiện ích số. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đoàn thể, lực lượng và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai các chương trình, mô hình hỗ trợ chuyển đổi số; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ trang thiết bị cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ và nền tảng số".

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo, những người lính quân hàm xanh đang đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân vùng biên. Không chỉ giúp người dân tiếp cận các tiện ích số, mô hình còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, củng cố thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, an toàn, vững mạnh.