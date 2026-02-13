Hotline: 02393.693.427
Văn hóa - Giải trí

Chờ đón lễ hội độc đáo vào mùng 7 Tết ở Cẩm Hưng

Phan Trâm - Hà Vân
(Baohatinh.vn) - Xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 - một hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với đời sống của người dân địa phương.

bqbht_br_9367.jpg
Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng sẽ diễn ra vào ngày 23/2 (tức Mùng 7 Tết) tại Điện Thái Giám ở thôn Sơn Nam, xã Cẩm Hưng - nơi có cây đa cổ thụ hơn 150 tuổi - biểu tượng cho kết nối tâm linh giữa thần linh và cộng đồng. Đây là dịp để người dân địa phương bày tỏ lòng tri ân vị Thành hoàng làng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, gia súc phát triển và một năm mới bình an.
bqbht_br_9331.jpg
bqbht_br_9326.jpg
Lễ hội là nét sinh hoạt văn hóa lâu đời của cư dân vùng sơn cước xã Cẩm Hưng. Theo tín ngưỡng dân gian, vị thần được thờ tại Điện Thái Giám có khả năng “chỉ lối” giúp người dân tìm lại gia súc thất lạc, che chở cho cuộc sống lao động nơi miền núi. Từ niềm tin ấy, lễ hội được hình thành và duy trì qua nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của địa phương. (Trong ảnh: Người dân chuẩn bị các phần việc cho nghi thức lễ hội tìm trâu và mở cửa rừng).
bqbht_br_0-3244.jpg
Ông Lê Ngọc Nam - người dân thôn Sơn Nam, xã Cẩm Hưng chia sẻ: "Bao đời nay, người dân chúng tôi chăn thả gia súc trên rừng. Mỗi lần tìm không được trâu, chúng tôi đều đến thắp hương tại Điện Thái Giám thì tự khắc trâu trở về. Bởi vậy, lễ hội được tổ chức là sự tri ân, bày tỏ sự biết ơn đối với vị thành hoàng làng đã che chở cho sinh kế của chúng tôi".
bqbht_br_9344.jpg
Xuất phát từ tín ngưỡng tâm linh, Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 được xã Cẩm Hưng triển khai nhằm khôi phục và chuẩn hóa các nghi thức truyền thống, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần thu hút du khách và giáo dục thế hệ trẻ về bản sắc quê hương.

Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng của xã Cẩm Hưng gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội

Ở phần lễ sẽ diễn ra nghi thức trình báo lễ vật. Dưới cây nêu và cột lễ tượng trưng cho nơi trú ngụ của thần linh, người dân sẽ dâng lễ vật và thực hiện các nghi thức cúng tế, mời thần sông, thần núi và các linh thần thổ địa về thụ hưởng. Sau nghi thức trình báo lễ vật sẽ là nghi thức cung nghinh lễ vật. Theo đó, người dân sẽ rước lễ vật về Điện Thái Giám để dâng kính lên các vị thần linh và thực hiện cúng tế... cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, gia súc phát triển và một năm mới bình an.

Ở phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ và trò chơi dân gian đặc sắc như: Hát đối đáp dân ca ví, giặm; trò chơi bịt mắt bắt vịt; trèo cột; đi cầu cạn; thi đấu kéo co...

bqbht_br_9413.jpg
Ông Nguyễn Hữu Thịnh (bên phải) - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết: "Trước đây, lễ hội được người dân tổ chức với quy mô nhỏ. Nhằm phục dựng lễ hội và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, năm nay, xã xây dựng kế hoạch tổ chức bài bản hơn, chuẩn hóa các nghi thức và mở rộng quy mô để lễ hội thực sự trở thành hoạt động văn hóa cộng đồng tiêu biểu đầu Xuân”.
bqbht_br_9406.jpg
bqbht_br_9400.jpg
bqbht_br_9380.jpg
Hiện nay, công tác chuẩn bị đang được UBND xã Cẩm Hưng triển khai đồng bộ, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, giữ gìn nét truyền thống nhưng vẫn tạo sức hấp dẫn trong bối cảnh hiện đại.
bqbht_br_9355.jpg
Với sự chuẩn bị chu đáo, Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng của xã Cẩm Hưng không chỉ là điểm hẹn văn hóa đầu Xuân mà còn góp phần lưu giữ nét đẹp trong đời sống tâm linh của người dân địa phương.
Video: Công tác chuẩn bị cho lễ hội của xã Cẩm Hưng.

