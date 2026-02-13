Chờ đón lễ hội độc đáo vào mùng 7 Tết ở Cẩm Hưng

Podcast tản văn: Những khu vườn di động trên phố 12/02/2026 14:23 Tản văn “Những khu vườn di động trên phố” của tác giả Vũ Khánh Đan đã chạm vào một góc nhìn đầy suy tư và cảm động về những người chở mùa xuân trên phố những ngày giáp Tết.

Rực rỡ sắc xuân ở đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh 12/02/2026 11:00 Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) rực rỡ cờ hoa, không khí xuân lan tỏa khắp phố phường, tạo nhịp sống tươi vui, rộn ràng.

Độc đáo những phiên chợ xuân ngày Tết 11/02/2026 08:58 Các hội chợ xuân, chợ hoa truyền thống được tổ chức quy mô, mang đậm hồn Tết xưa, đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa đến tham quan, mua sắm.

Tết cổ truyền hiện diện ở nhiều không gian Hà Tĩnh qua “lăng kính” giới trẻ 11/02/2026 05:41 Tết cổ truyền đang được giới trẻ Hà Tĩnh đón nhận theo cách rất riêng như đầu tư trang phục, máy ảnh để lưu giữ sắc xuân. Qua lăng kính của người trẻ, Tết vẫn đậm chất truyền thống nhưng khoác thêm hơi thở hiện đại, tươi mới.

Podcast tản văn: Chợt thèm hương vị Tết xưa 10/02/2026 19:05 Với ký ức nhiều người, Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà Tết nằm trong mùi hương nhu, bồ kết mẹ nấu chiều cuối năm, nằm trong vị ngọt của nồi mật mía cha vừa kéo che...

MV 'Bống Bống Bang Bang' hơn 600 triệu view bị khai tử 10/02/2026 09:26 MV "Bống Bống Bang Bang" của nhóm 365 không còn truy cập được trên YouTube. Thông tin khiến nhiều khán giả tiếc nuối nhưng không rõ lý do.

Ép bia, ép rượu - ai ép được mình? 10/02/2026 05:16 Việc uống rượu bia lẽ ra là một việc mang tính tự nguyện. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, nó bị biến dạng với nhiều biểu hiện lệch lạc mà ép rượu, ép bia là điển hình.

Đặc sắc chương trình "Mùa xuân dâng Đảng" ở phường Sông Trí 09/02/2026 22:41 Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng" do phường Sông Trí (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trước thềm tết Nguyên đán.

Podcast tản văn: Chạm ngõ Tết từ những điều thân quen 09/02/2026 19:03 Tháng Chạp là một khoảng lặng để mỗi người tự soi rọi lại hành trình một năm qua, rồi chợt nhận ra rằng: Những cái Tết ấm áp chúng ta đang có chưa bao giờ tự nhiên mà đến.

Sẵn sàng mùa du xuân tại các điểm du lịch văn hóa tâm linh Hà Tĩnh 09/02/2026 08:05 Bước vào mùa du lịch văn hóa tâm linh sôi động nhất năm, các cơ sở kinh doanh tại các điểm đến ở Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ du khách thập phương.

Vì sao nhiều người thích "đào ta" Toàn Lưu? 08/02/2026 13:36 Mỗi độ xuân về, các vườn đào ở xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) lại thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về tham quan, chụp ảnh, chọn mua đào về chơi Tết, tạo nên không khí xuân rộn ràng nơi làng quê.

Podcast tản văn: Cùng bà đi chợ Tết 07/02/2026 19:00 Cuối Chạp, trong những chộn rộn sửa soạn tiễn năm cũ, đón năm mới, có một niềm vui thật giản dị mà ai cũng từng mong chờ đó là được theo bà, theo mẹ đi chợ Tết...

Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo 2026 trong 3 ngày 8/2, 9/2, 10/2 07/02/2026 15:17 Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo 2026 trong 3 ngày 8/2, 9/2, 10/2 luôn được nhiều gia đình quan tâm, xem như bước khởi đầu quan trọng cho mùa Tết.

Độc đáo Hội thi Hoa đào đẹp ở "thủ phủ" đào phai lớn nhất Hà Tĩnh 07/02/2026 10:50 Hội thi Hoa đào đẹp do xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) tổ chức diễn ra trong ngày 7/2. Các gốc, cành đào dự thi được đánh giá, chấm điểm dựa trên tiêu chí về dáng thế, lộc – lá – nụ và sức sống của cây.

Khách Campuchia đến Việt Nam tăng gấp 3 lần 07/02/2026 04:50 Lượng du khách Campuchia đến Việt Nam trong tháng 1 tăng gấp 3 lần so với tháng 12/2025, lần đầu vươn lên nhóm 3 thị trường gửi khách lớn nhất.

Podcast tản văn: Những ngày cuối năm của người xa quê 06/02/2026 19:00 Những ngày cuối năm, người con Hà Tĩnh xa quê lại nặng niềm nhớ bao mùa Tết cũ, nhớ mẹ cha, chợ Tết xưa và tháng năm tảo tần đã đi qua…

Podcast tản văn: Đếm ngược thời gian đến Tết 06/02/2026 19:00 Từ háo hức trẻ thơ đến những băn khoăn khi trưởng thành, câu hỏi “còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Tết?” gợi lại một hành trình cảm xúc, nơi Tết vẫn luôn là chốn sum vầy.

Các điểm du lịch tâm linh sẵn sàng đón mùa lễ hội xuân 06/02/2026 15:56 Với sự chuẩn bị chu đáo, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh hứa hẹn mang lại những trải nghiệm ý nghĩa cho người dân và du khách trong mùa lễ hội xuân.

Du xuân sắm Tết với “bản đồ đặc sản Việt Nam” tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 06/02/2026 14:35 Khi đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2/2 - 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), du khách như bước vào một hành trình ẩm thực - văn hóa trải dài ba miền.

Cây cảnh về làng, nông thôn Hà Tĩnh rộn ràng trước Tết 06/02/2026 09:39 Nhiều tuyến đường, khu dân cư nông thôn tại Hà Tĩnh đang phủ sắc Xuân khi hoa, cây cảnh được bày bán nhiều, giúp người dân thuận tiện mua sắm và đón Tết trọn vẹn hơn.

20 năm giải mã Amazon của nhà thám hiểm Mỹ 06/02/2026 07:49 Paul Rosolie dành 20 năm trong rừng rậm Amazon, tiếp xúc với những bộ lạc chưa ai biết đến và nhiều lần suýt chết trước sức mạnh của thiên nhiên.

Podcast truyện ngắn: Lặng 05/02/2026 19:00 Sự tử tế không phải là điều gì quá xa vời hay lớn lao. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là sự hiện diện đúng lúc, là việc kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của người khác...

Để lòng thành... được gửi đúng nơi! 05/02/2026 16:11 Đi lễ đền, chùa và đóng góp tiền công đức là nét đẹp truyền thống lâu đời. Để nét đẹp ấy được duy trì đúng nghĩa, công tác quản lý, sử dụng nguồn tiền công đức đang được Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.

Mai anh đào Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm 05/02/2026 12:14 Mai anh đào đồng loạt bung nở, "nhuộm hồng" phố núi Đà Lạt những ngày giáp Tết, mở ra thời điểm đẹp nhất trong năm và hút dòng du khách đổ về săn ảnh.

Web phim lậu lớn nhất Việt Nam đóng cửa 05/02/2026 10:52 Website R*phim, có lượng truy cập hàng chục triệu mỗi tháng vừa thông báo đóng cửa. Động thái xuất hiện ngay sau khi hệ thống Xoilac bị đóng băng.

Khách Trung Quốc đổ xô sang Việt Nam gội đầu, trở thành trào lưu trên mạng xã hội 04/02/2026 13:37 Dịch vụ gội đầu tiệm ở Việt Nam bất ngờ trở thành trào lưu trên mạng xã hội Trung Quốc, được nhiều du khách xem là trải nghiệm "phải thử" khi đi du lịch.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng" tại Tiên Điền 03/02/2026 22:19 Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng" do xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trước thềm Tết Nguyên đán.

Lắng đọng không gian "Tết xưa" giữa lòng Thành Sen 03/02/2026 19:01 Không gian chợ “Tết xưa” được tái hiện với những nét văn hóa truyền thống đặc trưng, góp phần khơi dậy ký ức Tết cổ truyền trong lòng mỗi người dân Hà Tĩnh.

Podcast truyện ngắn: Thắm một nhành mai 03/02/2026 19:00 Giáp Tết, Thành trở về quê với hành trang ít ỏi và một chậu mai vàng, mang theo nỗi lo mưu sinh lẫn khát khao đoàn viên, để nhận ra Tết đủ đầy nhất khi có gia đình chờ đón.