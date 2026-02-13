Chờ đón lễ hội độc đáo vào mùng 7 Tết ở Cẩm Hưng

(Baohatinh.vn) - Xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 - một hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với đời sống của người dân địa phương.
Lễ hội là nét sinh hoạt văn hóa lâu đời của cư dân vùng sơn cước xã Cẩm Hưng. Theo tín ngưỡng dân gian, vị thần được thờ tại Điện Thái Giám có khả năng “chỉ lối” giúp người dân tìm lại gia súc thất lạc, che chở cho cuộc sống lao động nơi miền núi. Từ niềm tin ấy, lễ hội được hình thành và duy trì qua nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của địa phương. (Trong ảnh: Người dân chuẩn bị các phần việc cho nghi thức lễ hội tìm trâu và mở cửa rừng).
Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng của xã Cẩm Hưng gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội
Ở phần lễ sẽ diễn ra nghi thức trình báo lễ vật. Dưới cây nêu và cột lễ tượng trưng cho nơi trú ngụ của thần linh, người dân sẽ dâng lễ vật và thực hiện các nghi thức cúng tế, mời thần sông, thần núi và các linh thần thổ địa về thụ hưởng. Sau nghi thức trình báo lễ vật sẽ là nghi thức cung nghinh lễ vật. Theo đó, người dân sẽ rước lễ vật về Điện Thái Giám để dâng kính lên các vị thần linh và thực hiện cúng tế... cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, gia súc phát triển và một năm mới bình an.
Ở phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ và trò chơi dân gian đặc sắc như: Hát đối đáp dân ca ví, giặm; trò chơi bịt mắt bắt vịt; trèo cột; đi cầu cạn; thi đấu kéo co...
Hiện nay, công tác chuẩn bị đang được UBND xã Cẩm Hưng triển khai đồng bộ, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, giữ gìn nét truyền thống nhưng vẫn tạo sức hấp dẫn trong bối cảnh hiện đại.
