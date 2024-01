Đầu tư hạ tầng, đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần vào sự phát triển của tỉnh

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, chú trọng đầu tư hạ tầng, đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Chiều 9/1, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cùng dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển trong bối cảnh nhiều khó khăn. Tuy vậy, được sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành; sự chỉ đạo sâu sát của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Sở Công thương tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Tính đến 31/12/2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh quản lý, vận hành gần 247 km đường dây 110 kV, trên 3.580 km đường dây trung thế, trên 7.600 km đường dây hạ thế, 12 trạm biến áp 110 kV, 3.957 trạm biến áp phân phối và 4 trạm biến áp trung gian. Năm 2023, công ty quản lý 473.523 khách hàng (tăng 0,1% so với năm 2022).

Năm 2023, tỷ lệ tổn thất điện năng theo thương phẩm toàn công ty thực hiện 6,75% (giảm 0,25% so với năm 2022 và thấp hơn 0,04% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao); sản lượng điện thương phẩm toàn công ty thực hiện 1.436,461 triệu kWh (tăng 13,02% so với năm 2022 và đạt 105,39% kế hoạch giao). Tổng số vốn đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện toàn tỉnh năm 2023 trên 787 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng điện năng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với số tiền trên 500 triệu đồng; tổ chức nhiều hoạt hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn Trung Thành (xã Điền Mỹ, Hương Khê) với tổng kinh phí hơn 630 triệu đồng. Tính riêng trong tháng tri ân khách hàng, công ty thực hiện chuỗi chương trình ý nghĩa với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty Điện lực Hà Tĩnh xác định mục tiêu đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Theo đó, phấn đấu sản lượng điện thương phẩm ≥ 1.557 triệu kWh, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu dịch vụ kinh doanh năm 2024 tổng công ty giao, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt ≥ 85%, tỷ lệ tổn thất điện năng 6,5% (giảm 0,25% so với năm 2023), đảm bảo các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc luôn tạo điều kiện quan tâm đầu tư lưới điện Hà Tĩnh theo hướng đồng bộ, hiệu quả.

Phân tích sâu những kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật của Công ty Điện lực Hà Tĩnh năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc và sự nỗ lực vượt khó của toàn thể người lao động. Năm 2023, công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh và luôn đồng hành thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, thực hiện quy trình chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao. Công ty cần có giải pháp cung cấp điện an toàn, ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ dân sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế; đảm bảo công tác an toàn điện trong dân.

Ngoài ra, cần chú trọng rà soát quy hoạch, tăng cường đầu tư, cải tạo lưới điện theo hướng đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế địa phương; ưu tiên đầu tư hạ tầng, đảm bảo an toàn lưới điện khu vực nông thôn; tiếp tục chuyển đổi số gắn với nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả kinh doanh, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Cùng đó, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp đồng hành thực hiện việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ...

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc: Biểu dương, ghi nhận những kết quả Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt được trong năm qua. Công ty đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành và vượt tất cả chỉ tiêu, kế hoạch được giao, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành công chung của tổng công ty.

Dịp này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tặng cờ thi đua cho các phòng và điện lực có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

