Điện lực Vũ Quang phun nước vệ sinh hệ thống đường dây không cần cắt điện

Vệ sinh trạm biến áp bằng nước áp lực cao cho khách hàng ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa đảm bảo an toàn hệ thống điện, giảm tổn thất điện năng vừa góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục và giảm thời gian cắt điện của khách hàng.

Ngày 9/12, Điện lực Vũ Quang phối hợp với Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) tiến hành phun rửa vệ sinh sứ cách điện, đường dây mà không cắt điện tại 7 trạm biến áp ở thị trấn Vũ Quang.

Đây là hoạt động nằm trong “Tháng tri ân khách hàng”, hướng về người dân vùng lũ Hà Tĩnh nói chung và Vũ Quang nói riêng. Công nghệ vệ sinh cách điện sử dụng giải pháp phun nước nguyên chất đã được khử ion không dẫn điện áp lực cao vào trụ điện, đường dây, bát sứ trong khi đường dây vẫn đang có điện.

Vệ sinh cách điện vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, giảm tổn thất điện năng vừa đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, giảm thời gian cắt điện của khách hàng.

Được biết trong đợt này, Điện lực Vũ Quang sẽ phối hợp với Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế tiến hành vệ sinh 7 trạm biến áp 35/0,4KV trên địa bàn thị trấn Vũ Quang. Cùng đó là triển khai nhiều hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng như: thay bóng đèn compact, các thiết bị điện cho 10 hộ nghèo khó khăn, chính sách ở thị trấn Vũ Quang; tặng quà cho 30 hộ gia đình tiết kiệm điện trị giá mỗi suất 200 nghìn đồng và tặng thiết bị điện trí giá 300 ngàn đồng cho khách hàng mới trong tháng 12.

Văn Chung