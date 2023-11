Điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng trưởng mạnh

Với nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng nổi bật, 10 tháng năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt trên 1.220 triệu kWh, tăng 13,42% so với cùng kỳ năm 2022.

Sự phát triển của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng được xem là lực đẩy tăng trưởng phụ tải điện của Điện lực Kỳ Anh.

Ông Đặng Đôn Sơn – Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho biết: "Năm 2023, Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh (giai đoạn 1) do Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát làm chủ đầu tư tại phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) nâng công suất hoạt động. Tháng 8 vừa qua, Nhà máy Pin VinES (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) chính thức đi vào hoạt động với mức tiêu thụ khoảng 600.000 kWh/tháng trong giai đoạn đầu. Cùng đó, Nhà máy liên doanh sản xuất Pin VinES – Gotion, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng... đã góp phần thúc đẩy điện thương phẩm gia tăng".

Điện lực Kỳ Anh đang tập trung cấp điện phục vụ xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Ngoài ra, Khu công nghiệp Phú Vinh (phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) đã hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đang tiến hành thu hút đầu tư đối với các dự án trong, ngoài nước. Khu công nghiệp hiện đã thu hút 7 dự án, trong đó 5 dự án đang xây dựng cơ sở hạ tầng và 2 dự án đã đi vào hoạt động thuộc lĩnh vực cơ khí. Giai đoạn đầu hoạt động, bình quân mỗi tháng 2 dự án này tiêu thụ trên 110.000 kWh điện. Ngành chuyên môn nhận định, khi khu công nghiệp thu hút các dự án vào đầu tư sẽ tạo điều kiện cho sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh gia tăng nhanh chóng.

"Để phát triển phụ tải, Điện lực Kỳ Anh còn chú phát triển các khách hàng mới. Theo thống kê, 10 tháng năm 2023, đơn vị đã phát triển thêm 1.385 khách hàng mới, trong đó 1.057 khách hàng sinh hoạt và 328 khách hàng sản xuất, kinh doanh... Trong 10 tháng năm 2023, sản phẩm điện thương phẩm của đơn vị đã đạt trên 197 triệu kWh, tăng 19,18% so với cùng kỳ năm 2022. Đơn vị đang nỗ lực để hoàn thành và vượt kế hoạch điện thương phẩm được Công ty Điện lực Hà Tĩnh giao năm 2023 là trên 219 triệu kWh" - Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho biết thêm.

Đối với Điện lực Hương Khê, thời gian qua sản lượng điện thương phẩm cũng tăng trưởng khá mạnh và đơn vị đang tập trung hoàn thành mục tiêu trên 74 triệu kWh điện trong năm nay.

Ông Phạm Lương Trung – Giám đốc Điện lực Hương Khê cho hay: "10 tháng, đơn vị phát triển mới gần 600 khách hàng, nâng tổng số khách hàng lên 37.024. Nhu cầu sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt của người dân gia tăng đã kéo theo sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng. Ngoài ra, các nhà máy sản xuất gạch, may gia công... trên địa bàn đi vào hoạt động và nâng công suất cũng góp phần đẩy phụ tải điện tăng cao. Theo đó, 10 tháng năm 2023, Điện lực Hương Khê đạt trên 65,5 triệu kWh điện thương phẩm, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022".

Công nhân Điện lực Hương Khê sửa chữa, nâng cấp lưới điện.

Nhìn chung, thời gian qua, các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh đều nỗ lực hoàn thành khá tốt sản lượng điện thương phẩm được giao. Trong đó, nguyên nhân tăng trưởng chủ yếu được xác định là nền kinh tế đã có sự phục hồi sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt, giai đoạn cuối năm, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đang đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh càng tạo điều kiện cho các phụ tải điện tăng trưởng.

Theo ông Phan Văn Anh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Số lượng khách hàng sử dụng điện tính đến ngày 31/10/2023 của công ty là 472.230 khách hàng, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: số lượng khách hàng sinh hoạt là 416.203 (chiếm 88,13%), khách hàng ngoài sinh hoạt là 56.027 (chiếm 11,87%).

Tháng 10/2023, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt 124,419 triệu kWh, tăng 23,98% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 10 tháng năm 2023 sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt 1.220,401 triệu kWh, tăng 13,42% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có những thành phần tăng trưởng lớn như: phụ tải điện lĩnh vực thương nghiệp – dịch vụ tăng trưởng 24,72%, phụ tải điện lĩnh vực quản lý tiêu dùng tăng trưởng 16,64% so với cùng kỳ năm 2022... Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp, sớm hoàn thành mục tiêu sản lượng điện thương phẩm năm 2023 là 1.363 triệu kWh.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang đầu tư thực hiện các dự án lưới điện 110 kV trong giai đoạn 2021-2025 tại Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 497,7 tỷ đồng.

Được biết, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong điều kiện các phụ tải điện phát triển, công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện trên địa bàn được quan tâm. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang đầu tư thực hiện các dự án lưới điện 110 kV trong giai đoạn 2021-2025 tại Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 497,7 tỷ đồng. Với các dự án lưới điện trung và hạ áp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang quản lý 58 dự án đầu tư xây dựng năm 2023 với tổng vốn trên 722 tỷ đồng. Năm 2023, công ty đang thực hiện 61 hạng mục sửa chữa lớn có tổng vốn trên 84 tỷ đồng.

Thu Phương