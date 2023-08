Doanh nghiệp FDI lớn nhất Hà Tĩnh tăng cường quản lý an toàn lao động

Với hơn 1 vạn công nhân, 212 nhà thầu phụ nên việc tăng cường công tác quản lý về an toàn lao động và bảo vệ môi trường được Công ty Formosa Hà Tĩnh coi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo sản xuất diễn ra bền vững.

Toàn cảnh nhà máy của Formosa Hà Tĩnh nhìn từ trên cao.

Đóng chân tại Hà Tĩnh từ năm 2008, đến nay, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã có những đóng góp lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung, là động lực cho sự tăng trưởng của tỉnh.

Quy mô dự án lớn nên Formosa sử dụng lượng lao động rất đông và hệ thống các nhà thầu phụ để đảm nhận các công đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất. Hiện nay, tính riêng công nhân của FHS có gần 6.500 người, nếu tính cả công nhân của 212 nhà thầu phụ thì số lao động vượt mức 10.000 người.

Số lượng lao động lớn nên việc tăng cường công tác quản lý về an toàn lao động là nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo công ty hết sức chú trọng. Hằng năm, FHS đều định kỳ tổ chức tuyên truyền trọng điểm về an toàn lao động cho các nhân viên, người lao động của 212 nhà thầu phụ. Đồng thời, các nhà thầu phải ký cam kết bảo đảm không để phát sinh các sự cố về an toàn lao động. Đối với các hạng mục thi công tiềm ẩn rủi ro, FHS đều tổ chức các buổi huấn luyện, đào tạo cho tất cả các nhân viên nhà thầu.

Lao động tuân thủ nghiêm ngặt bảo hộ lao động tại các khu vực có tiềm ẩn rủi ro.

Theo đại diện FHS, để hạn chế xảy ra các sự cố về an toàn lao động, quan trọng nhất là phát huy vai trò, năng lực của nhân viên giám sát an toàn lao động.

Hiện nay, FHS đã phân loại gồm nhân viên giám sát cấp A - loại xuất sắc chiếm 20%, cấp B - loại trung bình chiếm 30% và cấp C - loại cần theo dõi thêm chiếm 50%. Đối với các nhân viên giám sát này, hằng năm sẽ được tiến hành đào tạo lại, từ đó chọn lọc và xóa bỏ tư cách nhân viên giám sát an toàn lao động các trường hợp không đạt yêu cầu. Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, FHS đã xóa bỏ tư cách nhân viên giám sát an toàn lao động đối với 149 trường hợp.

Với quy mô nhà máy lớn nên số lượng thiết bị, máy móc cũng rất lớn và phức tạp. Chính vì vậy, công tác rà soát toàn diện các nguy cơ rủi ro về an toàn lao động, định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc luôn được chú trọng.

Theo đó, Trung tâm Môi trường và an toàn lao động, phòng giám đốc của các bộ phận và các xưởng định kỳ hằng ngày tiến hành kiểm tra tại hiện trường đối với các hoạt động thi công tiềm ẩn rủi ro. Trường hợp phát hiện những bất thường, công ty sẽ tiến hành xử phạt nhân viên phụ trách, nhân viên giám sát an toàn và nhân viên an toàn của xưởng.

Nhiều hạng mục được điều khiển qua hệ thống máy tính, hạn chế nguy cơ tai nạn lao động.

Hệ thống máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động đều được quản lý tự động qua hệ thống máy tính. Trong vòng 3 tháng trước khi kiểm định, hệ thống máy tính sẽ thông báo cho bộ phận thiết bị để thực hiện kiểm định. Toàn bộ nhà máy có tất cả 4.153 thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động đều đã được cấp chứng nhận kiểm định và giấy xác nhận sử dụng.

Về công tác phòng, chống cháy nổ, với đặc thù là sản xuất công nghiệp nặng, cộng với thời tiết trên địa bàn TX Kỳ Anh luôn khắc nghiệt nên FHS tập trung cao cho việc kiểm tra toàn diện công tác phòng, chống cháy nổ trong khu vực nhà máy. Đại diện FHS khẳng định, nhằm ngăn ngừa hiện tượng rò rỉ khí dẫn đến cháy nổ, các đơn vị tại hiện trường đều định kỳ sử dụng máy quét hồng ngoại để kiểm tra dấu hiệu rò rỉ trên các thiết bị ống dẫn khí. Hằng năm, công ty phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN tổ chức hàng chục đợt diễn tập về PCCC, sự cố hóa chất, tràn dầu.

Ông Phạm Trần Đệ - Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh đánh giá: “Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác quản lý, nhất là đội ngũ nhân viên an toàn lao động của FHS được tập huấn, chọn lọc thường xuyên nên việc tổ chức quản lý, giám sát an toàn vệ sinh lao động được triển khai hiệu quả tại các xưởng, phân xưởng. Từ đó, nâng cao ý thức cho cán bộ, nhân viên, hạn chế tối đa các tai nạn lao động".

Hệ thống giám sát nước thải, khí thải được truyền tải, cập nhật liên tục cho cơ quan quản lý nhà nước.

Cùng với an toàn lao động, việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất tiếp tục được tăng cường. Theo kết quả đánh giá mới nhất, các thông số về nước thải và khí thải ra môi trường đều phù hợp với tiêu chuẩn cho phép. Dữ liệu khoan trắc của hệ thống giám sát khí thải, nước thải tự động và liên tục được truyền trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước theo dõi. FHS cũng quan tâm thực hiện các biện pháp kiểm soát và khử mùi hôi. Qua kết quả phân tích mới nhất, chất lượng môi trường không khí xung quanh đều đáp ứng quy chuẩn cho phép theo quy định, đảm bảo hoạt động sản xuất của công ty không ảnh hưởng đến khu vực lân cận. FHS cũng tăng cường phủ xanh nhà máy. Đến nay, công ty đã trồng được gần 167 ha cây xanh trong khuôn viên nhà máy, góp phần tạo môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, gần gũi với thiên nhiên.

Nguyên Minh