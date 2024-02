Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đạt gần 955 triệu USD

Duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt gần 955 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu từ Formosa chiếm gần 92% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Trong những tháng đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc xuất, nhập khẩu hàng hóa. Theo báo cáo của Sở Công thương, trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 955 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 422,3 triệu USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá, hoạt động xuất khẩu nhiều ngành hàng giai đoạn đầu năm gặp khó khăn khi nhu cầu hàng hóa chưa cao. Riêng lĩnh vực may mặc đã có những dấu hiệu khởi sắc về thị trường so với năm 2023. Đây cũng là mặt hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng với mức tăng gần 43% so với cùng kỳ năm 2023.

Những sản phẩm xuất khẩu khác giảm so với cùng kỳ như: xơ, sợi dệt giảm gần 39%, thép và phôi thép giảm 11,5%, dăm gỗ giảm 3%, thủy sản giảm 57%.

Kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt 532,6 triệu USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (chiếm gần 68%).

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng may mặc 2 tháng đầu năm 2024 tăng gần 43%.

Năm 2024, bối cảnh thế giới được dự báo tiếp tục có những chuyển biến lớn và khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, các doanh nghiệp nhận định, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn sẽ đối diện với nhiều khó khăn, rủi ro.

Để đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 2,4 tỷ USD, Sở Công thương sẽ phải tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp và đặc biệt là sự tham gia, nỗ lực của cộng động doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

N.L