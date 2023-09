Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi đầu tư ở diễn đàn có hơn 300 doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu

Tiếp tục chương trình công tác tại Châu Âu, chiều tối nay 30/9 (theo giờ Việt Nam), đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu tham dự “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu lần thứ 12” được tổ chức tại thành phố Budapest, Cộng hòa Nhân dân Hungary. Diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo đại sứ quán Việt Nam tại các nước Hungary, Hy Lạp, Cộng hòa Séc, CHLB Đức...; Bộ Công thương và tỉnh Nghệ An. Cùng tham dự về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, doanh nghiệp Hà Tĩnh. Diễn đàn thu hút hơn 300 doanh nghiệp do người Việt làm chủ và doanh nghiệp đến từ một số nước Châu Âu.