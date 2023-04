Địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh chi trả tiền bồi thường GPMB cao tốc Bắc - Nam cho các hộ tái định cư

Năm 2022, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đạt nhiều kết quả khả quan trên mọi mặt: kinh tế - xã hội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường, tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.