Hà Tĩnh: Tín dụng tăng trưởng ấn tượng - nền kinh tế đang phục hồi

Sự tăng trưởng ấn tượng về nguồn vốn huy động lẫn dư nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong bối cảnh chịu tác động xấu của đại dịch COVID-19 là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh.

Nguồn vốn huy động tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây

Thiết kế các gói tiết kiệm dự thưởng là “chất xúc tác” để các ngân hàng thu hút tiền gửi trong dân cư. Tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, chương trình tiết kiệm dự thưởng “Chào mừng Quốc khánh 2/9” triển khai từ 13/8/2021 đã gây “chú ý” với nhiều khách hàng.

Với cơ cấu 620 giải thưởng, trị giá trên 708 triệu đồng, trong đó 1 giải đặc biệt là xe ô tô Mazda 2 Sedan, gói tiết kiệm dự thưởng này hiện đã “hút” về 927 tỷ đồng.

Thiết kế gói tiết kiệm dự thưởng giá trị là “chất xúc tác” để Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh “hút” tiền gửi

Ông Nguyễn Xuân Tâm - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong Nhân dân. Nguồn vốn huy động của chi nhánh đến 16/12/2021 đạt 17.861 tỷ đồng, tăng 1.865 tỷ đồng so với đầu năm”.

Thời gian qua, Vietocmbank Hà Tĩnh cũng linh hoạt triển các giải pháp huy động vốn. Ngoài “giữ chân” các doanh nghiệp lớn, đơn vị chú trọng thu hút nguồn gửi trong dân cư. Đặc biệt, việc tạo lập các gói gửi tiết kiệm online với lãi suất cao hơn giao dịch trực tiếp tại quầy đã giúp Vietcombank Hà Tĩnh phát triển thêm khách hàng. Theo đó, nguồn vốn huy động đến 15/12/2021 đạt 15.100 tỷ đồng, tăng 5.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn vốn huy động của Vietcombank Hà Tĩnh đến 15/12/2021 đạt 15.100 tỷ đồng.

Khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng tạo được “thế” khi nguồn vốn huy động liên tục tăng trưởng. Trong đó phải kể đến Ngân hàng TMCP Hàng hải Hà Tĩnh (tăng 65%), MB Bank Hà Tĩnh (tăng 37%), Bắc Á Bank Hà Tĩnh (tăng 16%), Techcombank Hà Tĩnh (tăng 16%)...

Ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng Hà Tĩnh. Tuy vậy, với các giải pháp tín dụng linh hoạt, sáng tạo, nguồn vốn huy động năm 2021 của ngành tăng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Tính đến 30/11/2021, tổng nguồn vốn huy động đạt 85.357 tỷ đồng, tăng 27,73% so với đầu năm, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng từ 14-16% so với cuối năm 2020). Ước đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn huy động đạt 83.893 tỷ đồng, tăng 25,54% so với đầu năm”.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng tốt, nợ xấu dưới mức cho phép

Dịch bệnh đang dần được kiểm soát, nền kinh tế có sự phục hồi trở lại. Tại Hà Tĩnh, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã linh hoạt đầu tư các phương án sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tuân thủ phòng chống dịch bệnh. Đón “làn sóng” đầu tư, các TCTD đã “tung” các gói cho vay với lãi suất ưu đãi, nhanh chóng đẩy dư nợ gia tăng.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II là ví dụ điển hình. Tháng 6/2021, gói cho vay hỗ trợ COVID-19 với lãi suất ưu đãi 4,5%/năm của chi nhánh này đã “kéo” nhiều doanh nghiệp, cá nhân vay vốn.

Dư nợ của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tăng trưởng tốt.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Giám đốc Công ty CP Nguyệt Quang (xã Việt Tiến, Thạch Hà) chia sẻ: “Chúng tôi kinh doanh lĩnh vực khách sạn, dịch vụ nông nghiệp. Dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nguồn thu sụt giảm liên tục. Rất may chúng tôi được vay 7 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ Agribank huyện Thạch Hà (thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II) để tiếp tục duy trì chuỗi hoạt động, đảm bảo chế độ cho người lao động”.

Ông Võ Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho biết: “Giảm lãi suất cho vay là một trong những giải pháp vừa “gỡ khó” cho khách hàng vừa giúp ngân hàng tăng trưởng dư nợ. Theo đó, dư nợ đến 10/12/2021 của chi nhánh đạt 10.171 tỷ đồng, tăng 2.448 tỷ đồng so với đầu năm. Chúng tôi tự hào là một trong những chi nhánh có dư nợ tăng trưởng lớn nhất trong hệ thống Agribank Việt Nam”.

Ngành ngân hàng Hà Tĩnh ưu tiên tiếp vốn cho các doanh nghiệp.

Năm nay, khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng có sự tăng trưởng ấn tượng về dư nợ. Trong đó, VPBank Hà Tĩnh, LienVietPostBank Hà Tĩnh, Bắc Á Bank Hà Tĩnh… là những đơn vị dẫn đầu tăng trưởng dư nợ trong khối.

Ông Phan Công Huân – Giám đốc Bắc Á Bank Hà Tĩnh cho hay: “Đơn vị luôn chủ động cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh cho vay trên cơ sở hỗ trợ lãi suất nhằm giúp khách hàng có nguồn lực đầu tư sản xuất, kinh doanh. Chi nhánh tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Tính đến thời điểm này, dư nợ của đơn vị đã tăng 46% so với đầu năm”.

Tổng dư nợ của Bắc Á Bank hiện đã tăng 46% so với đầu năm.

Theo NHNN tỉnh Hà Tĩnh, đến 30/11/2021, tổng dư nợ của các TCTD đạt 65.955 tỷ đồng, tăng 12,06% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành (đến 10/2021 toàn ngành tăng 8,72%). Ước đến 31/12/2021, dư nợ tín dụng đạt 68.512 tỷ đồng, tăng 16,41% so với đầu năm.

Đến 30/11/2021, nợ xấu đối với khối ngân hàng thương mại chiếm 0,83% dư nợ, giảm đáng kể so với các năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp và giảm so với các năm trước cho thấy các TCTD đang dần kiểm soát tốt chất lượng tín dụng.

Ngoài đẩy mạnh cho vay, Ngân hàng Nhà nước tỉnh còn khuyến khích các TCTD cắt giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, giúp khách hàng vượt qua khó khăn của đại dịch như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, hạ lãi suất cho vay.

Thu Phương