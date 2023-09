Mất an toàn trên những tuyến đường dang dở do vướng mặt bằng ở Lộc Hà

Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) dù được đầu tư nâng cấp với số tiền lớn nhưng phải thi công dang dở vì vướng mặt bằng, khiến dư luận rất bức xúc.

Đường Nguyễn Văn Giai bị “đứt đoạn” 51m vì không thể giải phóng mặt bằng nghĩa trang Cồn Dài.

Cách đây gần 1 tháng, anh N.Q.C (SN 2001) ở xã Thạch Kim bị tử vong khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Giai, đoạn bỏ dở thi công vì vướng mặt bằng ở TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà.

Qua kiểm tra hiện trường và trích xuất camera cho thấy, vì đi trong đêm tối (lúc 2h40'), đường gồ ghề và uốn lượn bất thường nên nạn nhân đã va vào cây ở vị trí cạnh nghĩa trang (chưa giải phóng mặt bằng), văng khỏi xe máy dẫn đến tử vong.

Anh Nguyễn Thạch Ngọc (thị trấn Lộc Hà) phản ánh: “Tuyến đường này đưa vào sử dụng 3 năm nay nhưng đoạn qua nghĩa trang Cồn Dài vẫn chưa được giải tỏa mặt bằng để thông tuyến. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan và chất lượng công trình mà còn tiềm ẩn tai nạn, nhất là đối với người lạ, người tham gia giao thông lúc đêm tối, trời mưa gió... Trên thực tế, tại vị trí thi công dang dở này cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc nên đề nghị các cấp, các ngành sớm khắc phục".

Đường Nguyễn Văn Giai là đoạn cuối của dự án đường cứu hộ, cứu nạn Phù Lưu – Thạch Bằng. Huyết mạch giao thông này có tổng chiều dài 6,5km, mức đầu tư 128 tỷ đồng, do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng vào tháng 5/2020 và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, do còn vướng 51m mặt bằng tại nghĩa trang Cồn Dài (có 6 ngôi mộ của 1 hộ gia đình và 145 ngôi mộ của Giáo họ Trung Nghĩa trước đây được cất bốc từ nơi khác về) nên tuyến đường thảm nhựa 4 làn to đẹp này vẫn đang bị đứt đoạn.

Tai nạn chết người vào rạng sáng ngày 20/8 trên đoạn đường dừng thi công vì vướng nghĩa trang Cồn Dài.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Lộc Hà thông tin: “Thực hiện dự án đường cứu hộ, cứu nạn Phù Lưu – Thạch Bằng, chúng tôi đã trình thẩm định, phê duyệt 16 phương án bồi thường cho 491 gia đình, cá nhân, tổ chức với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng. Riêng đoạn qua nghĩa trang Cồn Dài, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5985/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời 155 ngôi mộ với số tiền hơn 799 triệu đồng, nhưng hiện còn 151 ngôi chưa di dời được”.

“Thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã phối hợp vào cuộc, nhiều lần trực tiếp làm việc với Ban hành giáo họ Trung Nghĩa để vận động các hộ nhận tiền, di dời mồ mả, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, giáo họ chỉ đồng ý nhận tiền bồi thường, không di dời mồ mả về nghĩa trang của huyện tại xã Thịnh Lộc theo quy định, mà yêu cầu mở rộng đất nghĩa trang Cồn Dài. Điều này không phù hợp với quy hoạch của thị trấn và nghĩa trang này đã đóng cửa nhiều năm nên không thể thực hiện. Để giải quyết vấn đề, huyện đang hoàn thiện lại phương án thực hiện để xin ý kiến các sở, ngành liên quan”, ông Trần Quốc Tuấn thông tin thêm.

Đường Thạch Kênh - Hồng Lộc vướng mặt bằng, thi công đứt đoạn nên cả người dân hai bên đường lẫn người tham gia giao thông qua thôn Bắc Kinh (xã Ích Hậu) đều khổ sở, bất tiện, mất an toàn.

Tuyến đường Thạch Kênh – Hồng Lộc có chiều dài gần 6km, được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2020 với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và bàn giao sử dụng trong quý II/2023 nhưng đến nay vẫn dang dở vì vướng mặt bằng. Theo đó, tuyến đường này có 248 hộ của xã Ích Hậu và Hồng Lộc bị ảnh hưởng, trong đó có 96 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp và 152 hộ ảnh hưởng đất ở.

Theo phương án phê duyệt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng ban đầu (năm 2020), dự án này chỉ được bố trí 3,5 tỷ đồng, nhưng khi kiểm đếm lại, kết hợp với giá đất tại thời điểm thi công (năm 2022 và 2023) tăng đột biến dẫn đến mức phải chi trả thực tế lên đến hơn 27 tỷ đồng.

Vì vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên đường Thạch Kênh – Hồng Lộc bị chậm tiến độ, hiện mới thi công được 3,2 km/6 km, chủ yếu là những đoạn ngoài khu vực khu dân cư (đã đền bù xong đất nông nghiệp); còn 5 đoạn trong khu dân cư đều đang vướng mắc mặt bằng, thi công đứt đoạn. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến lưu thông, vận tải, sinh hoạt, môi trường sống, an toàn... của người dân quanh vùng. Đặc biệt, các vị trí không thể thi công ở thôn Thống Nhất (xã Ích Hậu) là đáng báo động nhất bởi đây là huyết mạch giao thông đi qua trung tâm xã, dân cư đông, có chợ họp, chạy qua trụ sở ủy ban và 4 trường học.

Ông Trần Quốc Tuấn trao đổi thêm: “Để giải phóng mặt bằng trong các khu dân cư, ngày 22/6/2023, Sở Tài chính đã có Văn bản số 2617/STC-TCĐT về việc cho ý kiến nguồn vốn điều chỉnh dự án “Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Thạch Kênh đến Hồng Lộc”. Theo đó, phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021, năm 2022 và dự kiến giai đoạn 2023-2025 để bố trí nguồn vốn. Sau khi xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 11/8 vừa rồi, UBND tỉnh đã có quyết định bố trí đủ nguồn giải phóng mặt bằng. Hiện, các phòng ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đang gấp rút chuẩn bị, chờ tiền chuyển về là triển khai chi trả”.

Vướng mặt bằng ở thôn Liên Giang (xã Thạch Mỹ) nên các nhà thầu dự án đường Thạch Mỹ - Thạch Sơn phải ngừng thi công nhiều tháng, dù đã có đầy đủ nhân lực, máy móc, vật liệu, kinh phí...

Ngoài 2 tuyến đường quan trọng trên thì do các nguyên nhân khác nhau, hiện nay, ở Lộc Hà đang có nhiều tuyến đường đang trong tình trạng thi công gián đoạn vì không giải phóng được mặt bằng như: đường Thạch Mỹ - Thạch Sơn (qua xã Thạch Mỹ); đường JIKA giai đoạn 2 (nối từ cầu Mụ Vường xuống quốc lộ 15B, đi qua xã Mai Phụ); đường hạ tầng du lịch ven biển (xã Thịnh Lộc); đường vào cụm công nghiệp Thạch Bằng (thị trấn Lộc Hà...).

Hiện chủ đầu tư, các địa phương, phòng ngành, đơn vị thi công đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, soát xét tình hình, điều chỉnh phương án thực hiện để tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục thi công, sớm hoàn thiện các công trình.

Tiến Phúc