Dịch COVID-19: EU đạt tiến triển trong chiến dịch tiêm vaccine

Trong tuần này, EU đã vượt Mỹ về tỷ lệ người dân được tiêm vaccine và hiện trở thành châu lục có số người được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 cao nhất thế giới.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/7, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cho biết các chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại khu vực này đã được đẩy nhanh và hiện EU đã vượt Mỹ về tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân.

Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội địa Thierry Breton cho biết trong tuần này, EU đã vượt Mỹ về tỷ lệ người dân được tiêm vaccine và hiện trở thành châu lục có số người được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 cao nhất thế giới.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune dẫn số liệu của trang mạng Our World in Data nêu rõ EU hiện có 55,5% số người dân được tiêm mũi 1 vaccine so với mức 55,4% ở phía bên kia Đại Tây Dương.

Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, nghiên cứu do Hội đồng nghiên cứu công nghệ và khoa học quốc gia Argentina thực hiện cho thấy hơn 90% số người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga có miễn dịch lâu dài đối với bệnh này.

Quỹ Đầu tư trực tiếp liên bang Nga (RDIF) ngày 17/7 dẫn nghiên cứu mới của Argentina đăng trên tạp chí La Nacion, cho thấy "khả năng miễn dịch bằng tế bào T, có chức năng bảo vệ lâu dài trước COVID-19, được hình thành ở hơn 90% số trường hợp sau khi tiêm vaccine Sputnik V.”

Quỹ này cũng trích lời Giám đốc sở y tế Buenos Ares, ông Daniel Gollan cho biết: “Phản ứng mạnh mẽ của tế bào lympho T cho thấy khả năng bảo vệ này sẽ duy trì trong một thời gian dài. Những tế bào bạch huyết này sẽ ghi nhớ virus SARS-CoV-2, và nếu gặp lại virus, chúng sẽ nhanh chóng tạo ra kháng thể cùng những ‘tế bào sát thủ’ có khả năng tiêu diệt virus.”

Hiện vaccine Sputnik V đã được cấp phép sử dụng tại 67 quốc gia với tổng dân số hơn 3,5 tỷ người. Theo RDIF, số liệu được các cơ quan quản lý thu thập tại một số nước như Argentina, Serbia, Bahrain, Hungary, Mexico và các quốc gia khác trong quá trình triển khai tiêm chủng cho thấy Sputnik V tỏ ra là một trong những vaccine an toàn và hiệu quả nhất đối với COVID-19 ./.

Theo Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)