Dự án COVAX viện trợ Lào 564.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

Chương trình phân phối vaccine COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng dẫn đầu sẽ viện trợ cho Lào 564.000 liều vaccine ngừa Covid-19 do liên minh Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca (Anh) hợp tác phát triển.

(Ảnh minh họa: The Office of the Embassy of Canada to Laos)

Thông báo trên được trang Facebook chính thức của Văn phòng Đại sứ quán Canada tại Lào công bố mới đây.

Mục tiêu mà chương trình COVAX hướng tới là đảm bảo nguồn cung vaccine Covid-19 công bằng trên toàn thế giới. COVAX đặt mục tiêu cung cấp ít nhất hai tỷ liều vaccine Covid-19 vào cuối năm 2021 cho 20% số người dễ bị tổn thương nhất ở những nước nghèo và có thu nhập thấp. Hiện, đã có hơn 170 quốc gia tham gia vào dự án này.

Canada là một trong các nhà tài trợ lớn cho chương trình COVAX. Dự kiến, lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên theo dự án này sẽ được vận chuyển đến Lào trong những tuần tới.

Đầu tháng này, Lào cũng đã tiếp nhận 300.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Sinopharm do Trung Quốc tài trợ. Trung Quốc trước đó cũng đã cung cấp 2.000 mũi vaccine Sinopharm miễn phí cho Lào.

Nước này đã tiến hành tiêm ngừa cho ít nhất 600 người trong diện ưu tiên, bao gồm nhân viên y tế và cán bộ tuyến đầu. Phó Thủ tướng Lào Somdy Duangdy, Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong Sihavong cũng đã tham gia vào đợt tiêm chủng đầu tiên.

Lào hồi tháng 1/2021 cũng tiếp nhận 1.000 liều vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga thông qua Quỹ đầu tư trực tiếp Nga. Đây là đợt chuyển giao vaccine đầu tiên nằm trong gói hai triệu liều vaccine mà Chính phủ hai nước đã thỏa thuận.

Bộ Y tế Lào dự kiến, trong năm 2021 sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho 1,5 triệu dân, tương đương 22% dân số. Đến năm 2023, khoảng 70% dân số Lào sẽ được tiêm ngừa Covid-19.

Phương Đặng

(Theo Embassy of Canada in Lao PDR)