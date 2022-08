Gần 900 trường học ở Niger phải đóng cửa do mất an ninh

Vùng Tillabéry ở phía Tây Niger và nằm ở khu vực “ngã ba biên giới" với Mali và Burkina Faso là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 817 trường học phải đóng cửa, ảnh hưởng đến 71.936 trẻ em.

Người dân tại một trại tị nạn ở Ouallam, Niger, ngày 3/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Báo cáo tháng 8 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ( UNICEF ), có tới 890 trường học ở Niger đã phải đóng cửa một phần do tình trạng mất an ninh, ảnh hưởng đến 72.000 học sinh và hơn 2.430 giáo viên.

Các trường học phải đóng cửa là trường tiểu học và trung học, chiếm khoảng 4% tổng số trường học ở Niger.

Ngoài ra là khu vực Diffa ở cực Đông Nam với 28 trường học bị đóng cửa, Maradi ở miền Trung với 11 trường ngừng hoạt động và Tahoua ở Tây Bắc với 34 trường không thể tiếp tục hoạt động.

Lâu nay, Niger đối mặt với sự hoành hành của các tổ chức khủng bố ở một số vùng biên giới, trong đó phải kể đến các nhóm vũ trang hoạt động ở miền Nam Libya kể từ khi chế độ Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, các nhóm khủng bố ở phía Bắc Mali hay nhóm khủng bố Boko Haram ở Nigeria.

Theo Trung Khánh (Vietnam+)