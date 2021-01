Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ

Lễ nhậm chức Tổng thống năm 2021 không giống bất kỳ lễ nhậm chức Tổng thống nào khác mà người dân quốc gia này đã từng chứng kiến và tham dự.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden (phải) cùng phu nhân Dr. Jill Biden trong lễ tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 tại đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, DC ngày 19/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 20/1 (theo giờ Mỹ, tức chiều tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ bắt đầu diễn ra với nhiều nghi lễ trang trọng, tuy nhiên với quy mô nhỏ hơn nhiều so với những năm trước đây do lo ngại sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như vấn đề an ninh sau cuộc biểu tình bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1.

Buổi lễ với chủ đề “Nước Mỹ thống nhất” phần nào phản ánh vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới của chính quyền tân Tổng thống Joe Biden và “Phó tướng” Kalama Harris, đồng thời “phản ánh sự khởi đầu của một cuộc hành trình quốc gia mới nhằm khôi phục linh hồn của nước Mỹ, gắn kết đất nước lại với nhau và tạo ra con đường dẫn đến một tương lai tươi sáng hơn”.

Trong bối cảnh hiện nay khi tình hình bất ổn có thể xảy ra trong khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng tại Mỹ, Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức Tổng thống khẳng định ưu tiên hàng đầu của buổi lễ vẫn là giữ an toàn cho người dân trong khi tôn vinh những giá trị truyền thống và thu hút sự chú ý của người dân trên khắp đất nước.

Chính vì vậy, số người tham dự buổi lễ tại điện Capitol cũng bị hạn chế nhằm đảm bảo việc giãn cách xã hội với khoảng 1.000 khách tham dự, phần lớn trong số đó là thành viên của Quốc hội và khách mời.

Con số này ít hơn nhiều so với các buổi lễ nhậm chức của các Tổng thống trước đó khi có khoảng hơn 200.000 vé mời được phát ra, chưa kể vé được gửi cho các cử tri.

Ngoài ra, năm nay người dân không được tập trung như truyền thống tại khu vực National Mall và Tháp Bút chì để tham dự trực tiếp và ăn mừng lễ nhậm chức như truyền thống mà được yêu cầu theo dõi sự kiện tại nhà.

Mặc dù Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris vẫn tuyên thệ nhậm chức bên ngoài Tòa nhà Capitol, tuy nhiên nhiều nghi lễ truyền thống và các sự kiện được yêu thích trong buổi lễ đã bị thay đổi.

Năm nay không có cuộc diễu hành hoành tráng truyền thống từ Điện Capitol tới Nhà Trắng, thay vào đó là một cuộc diễu hành trực tuyến với chủ đề “Diễu hành trên khắp nước Mỹ”với các màn trình diễn đa dạng và năng động từ tất các bang và vùng lãnh thổ của Mỹ và tôn vinh đối với những người hùng của nước Mỹ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, các sự kiện của lễ nhậm chức bắt sẽ bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng, tuy nhiên nghi lễ nhậm chức chính thức diễn ra tại Đồi Capitol vào khoảng 9h trước khi Tổng thống đắc cử có bài phát biểu nhậm chức quan trọng của mình nhằm đưa ra một chương trình nghị sự tổng thể và thông điệp trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới, đó là nhằm đánh bại đại dịch COVID-19, xây dựng đất nước trở lại tốt đẹp hơn, thống nhất và hàn gắn quốc gia đang bị chia rẽ sâu sắc hiện nay.

Sau nghi lễ tại Đồi Capitol, tân Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ duyệt đội danh dự, đặt vòng hoa tại nghĩa trang Arlington và được hộ tống tới Nhà Trắng. Sau lễ diễu hành trực tuyến, buổi lễ kết thúc với chương trình truyền hình đặc biệt vào 20:30 giờ mang tên “Celebrating America” (Tôn vinh nước Mỹ) do ngôi sao điện ảnh Tom Hanks tổ chức để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Chương trình hứa hẹn nhiều tiết mục đặc sắc và hấp dẫn với sự góp mặt của các nghệ sỹnổi tiếng như Justin Timberlake, Bruce Springsteen, John Legend và nhiều tên tuổi khác.

Theo TTXVN/Vietnam+