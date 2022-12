Libya kết án tử hình 17 thành viên IS vì những hành động tàn bạo

Các đối tượng bị xét xử đã sát hại 53 người, phá hủy các công trình công cộng và khiến hàng chục người khác mất tích.

Các phương tiện bị hư hại do giao tranh tại thủ đô Tripoli, Libya. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một tòa án Libya ngày 19/12 đã kết án tử hình đối với 17 thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với tội danh có những hành động tàn bạo dưới danh nghĩa IS.

Thông báo của tòa án Tripoli cho biết thêm tòa cũng kết án tù chung thân đối với 2 người và án tù giam có thời hạn với 14 người khác, do có liên hệ với IS và đe dọa nhà nước và sự bình an của xã hội, cũng như việc có hành động bạo lực vũ trang tại thành phố miền Tây Sabratha và lân cận.

Danh tính và quốc tịch của các đối tượng này không được công bố.

