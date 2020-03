Mô hình dự báo tại Mỹ: Khoảng 82.000 người chết vì COVID-19 tới tháng 8

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định thực thi giãn cách xã hội tới 30/4 sau khi các quan chức Mỹ tham khảo nhiều mô hình thống kê khác nhau dự báo về đại dịch COVID-19 ở Mỹ.

Con số báo động

Cảnh vắng vẻ trên cầu Brooklyn tại New York, Mỹ ngày 27/3 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo kênh CNN (Mỹ), Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên phản ứng với virus Corona của Nhà Trắng, cho biết ngoài 12 mô hình mà Nhà Trắng rà soát, còn một mô hình độc lập nữa cũng cho kết quả bi thảm tương tự. Theo đó, mô hình dự báo trên 2.000 người tử vong mỗi ngày ở Mỹ vào thời điểm giữa tháng 4 khi virus tác động mạnh nhất và đạt đỉnh dịch.

Mô hình này dự báo vào giai đoạn đỉnh điểm, Mỹ sẽ cần 224.000 giường bệnh vào ngày 15/4, nhiều hơn 61.000 giường so với khả năng của Mỹ.

Giả định Mỹ vẫn giãn cách xã hội hết tháng 5 thì tới tháng 8, khoảng 82.000 người Mỹ vẫn có thể tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tiến sĩ Birz cho biết mô hình cho thấy Mỹ ngày càng lo ngại về con số tử vong tiềm tàng và không có bang nào, khu vực đô thị nào thoát khỏi ảnh hưởng. Bang nào không nhanh chóng phản ứng với virus SARS-CoV-2 hoặc người dân không tuân thủ thì số ca tử vong sẽ cao.

Một cửa hàng tạm đóng cửa do dịch COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 23/3. Ảnh: THX/TTXVN

Phân tích dựa trên dữ liệu từ Italy, Trung Quốc và Mỹ và sử dụng các kinh nghiệm có trước đó để dự báo tương lai.

Giống nhiều mô hình, dự báo có thể không hoàn hảo nhưng các nhà nghiên cứu đều có chung kết luận đáng lo: “Cho dù duy trì biện pháp giãn cách xã hội, nhu cầu dịch vụ y tế tại các bệnh viện ở đỉnh dịch COVID-19 có thể sẽ vượt quá nhiều so với khả năng đáp ứng”.

Mô hình dự báo trên do Viện Đánh giá và Thống kê Y tế thuộc Đại học Washington (IHME) thiết kế dựa trên thông tin từ các bang và chính phủ, tổ chức bệnh viện và Tổ chức Y tế Thế giới.

Các nhà nghiên cứu viết: “Ước tính 82.000 người chết ở Mỹ trong 4 tháng tới là con số đáng báo động, nhưng con số này có thể còn cao hơn nhiều nếu không giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lực hệ thống y tế và nếu không thực hiện quyết liệt biện pháp giãn cách xã hội khắp các bang”.

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci, ngày 29/3 nói: “Nhìn vào những gì ta đang thấy, tôi có thể nói rằng có tới 100.000 tới 200.000 người có thể tử vong”.

Thách thức của các bang

Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế ở Brooklyn, New York ngày 28/3. Ảnh: THX/TTXVN

Tại những nơi COVID-19 hoành hành mạnh nhất như New York, ngày mà những con số dự báo kia thành sự thật sẽ tới nhanh hơn. Theo mô hình nghiên cứu, bang này sẽ cần ít nhất 71.574 giường bệnh vào ngày 9/4, tức là thiếu 58.564 giường. New York cũng sẽ cần 8.855 máy trợ thở.

Thống đốc bang Andrew Cuomo cho rằng thực tế có thể còn bi đát hơn. Ông đã kêu gọi cung cấp 30.000 máy thở cho bang New York. Ông nói bang sẽ cần 140.000 giường bệnh khi đại dịch đạt đỉnh vào 14 hoặc 21 ngày tới. Do dự báo này mà bang New York đã đẩy mạnh tăng cường xây dựng bệnh viện đã chiến.

Ngày 30/3, bệnh viện 1.000 giường sẽ mở cửa ở một trung tâm hội nghị New York. Bốn cơ sở y tế khẩn cấp mới cũng sẽ hoạt động ở New York với 4.000 giường. Tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ dự kiến tới bang New York tuần này để cung cấp thêm 1.000 giường bệnh.

Theo mô hình, các bang khác sẽ cần ít giường bệnh hơn New York. Tại Florida, thời gian cao điểm sử dụng nguồn lực y tế sẽ là 5/3. Lúc đó, mô hình dự báo Florida cần 17.000 giường bệnh trong khi bang này sẽ có ít nhất 20.000 giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19. Dù khả quan hơn nhưng mô hình vẫn dự báo Florida sẽ có 6.000 người chết tới tháng 8.

Nhân viên y tế xét nghiệm cho bệnh nhân tại một trạm xét nghiệm lưu động ở bang California ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, đã tìm mọi cách để hạn chế lây lan trong cộng đồng ở bang. Ông tập trung kiểm tra, cách ly người từ New York vào Florida trong 14 ngày. Nhiều tuần trước, ông DeSantis vẫn chưa triển khai các hành động quyết liệt để phòng dịch ở Florida, từ chối ra lệnh đóng cửa các bãi biển và chỉ hạn chế tụ tập trên 10 người ở bãi biển.

Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu thành viên Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho rằng Florida có nguy cơ trở thành tâm dịch lớn trong những tuần tới, đặc biệt là tại Miami – nơi dịch bùng phát cách đây ba tuần nhưng bang Florida chậm phản ứng.

Khi có nhiều thông tin hơn, mô hình dự báo của IHME có thể thay đổi và tình hình có thể tồi tệ hơn nếu không thực thi, tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội.

Mô hình dự báo bang California không thiếu giường bệnh khi dịch đạt đỉnh, nhưng Louisiana sẽ cần thêm 700 giường bệnh so với hiện nay khi dịch đạt đỉnh dự kiến vào ngày 10/4.

Theo Thùy Dương/Báo Tin tức