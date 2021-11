Mưa lớn ở Ấn Độ, Sri Lanka khiến ít nhất 41 người thiệt mạng

Mưa lớn ở miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại, nhiều trường học đóng cửa và giao thông đình trệ.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Sri Lanka cho biết, mưa lớn những ngày qua đã khiến 25 người thiệt mạng ở đảo quốc này. Phần lớn các nạn nhân tử vong do đuối nước. Ngoài ra, 5 người khác bị thương do lở đất. Trong ảnh: Một phụ nữ cõng bé gái lội qua khu vực ngập nước ở Kochchikade, Sri Lanka ngày 10/11/2021. (Ảnh: AP)

Tại nước láng giềng Ấn Độ, mưa lớn cũng gây thiệt hại tại nhiều khu vực ở miền Nam nước này, trong đó, nặng nề nhất là bang Tamil Nadu. Ông Ramachandran - Bộ trưởng Quản lý doanh thu và thảm họa bang Tamil Nadu cho biết, đến nay, tổng cộng 16 người thiệt mạng do mưa lũ đã được báo cáo tại địa phương. Trong ảnh: Người dân lội qua một sân chơi bị ngập nặng sau trận mưa lớn ở Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, Ấn Độ ngày 8/11/2021. (Ảnh: Reuters)

Nhiều khu vực ở thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ ngập khoảng 1m do mưa lớn kéo dài những ngày qua. Giới chức địa phương phải sử dụng máy bơm để thoát nước cho một số địa điểm ngập nặng đồng thời di dời hàng nghìn người dân ở các khu vực trũng thấp đến nơi an toàn. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ di dời người dân đến nơi an toàn từ một khu vực ngập nặng ở Chennai ngày 7/11. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Mưa lớn khiến nhiều trường học ở Tamil Nadu tạm thời đóng cửa. Dịch vụ tàu hỏa tạm ngừng hoạt động. Một số khu vực bị cô lập, giao thông đình trệ. Trong ảnh: Một người lái xe trên con đường ngập nước ở Chennai, Ấn Độ ngày 7/11. (Ảnh: Shutterstock)

Nhà chức trách cho biết, hơn 1.300 ngôi nhà đã bị hư hại do mưa lũ trên toàn bang Tamil Nadu. Chennai và các khu vực lân cận bị mất điện. Hàng nghìn ha hoa màu bị ảnh hưởng. Trong ảnh: Người dân lội qua một con đường ngập nước ở Chennai, Ấn Độ. (Ảnh: AFP)

Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, Ấn Độ ban bố báo động đỏ cho các vùng của bang Tamil Nadu và Andhra Pradesh, yêu cầu ngư dân không mạo hiểm ra khơi. Mùa mưa lũ tại Ấn Độ thường diễn ra từ tháng 10 - 12, gây nhiều thiệt hại nhất là ở các bang phía Nam. Trong ảnh: Một người che ô khi lái xe máy dưới trời mưa lớn ở Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. (Ảnh: AFP)

Phương Đặng

(Theo Reuters, CNN)