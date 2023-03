Nga nêu điều kiện để quay trở lại đàm phán về New START

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng để trở lại chủ đề Nga tham gia New START, cách tiếp cận của các quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, phải thay đổi.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Izvestia hôm 27/2, ông Peskov cho biết, ông hiểu mối quan tâm của Nga đối với an ninh của chính mình.

“Tất nhiên, các điều kiện về Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân ( New START ) bằng cách nào đó phải thay đổi, cách tiếp cận khái niệm của các quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Mỹ cũng phải thay đổi. Nghĩa là, an ninh của một quốc gia không thể được đảm bảo bằng việc đánh đổi an ninh của một quốc gia khác”, ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RIA Novosti

Trước đó, trong bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội và các lãnh đạo quân đội Nga hôm 21/2, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã đình chỉ việc tham gia hiệp ước New START với Mỹ.

“Tôi buộc phải thông báo rằng Nga đang tạm ngừng tham gia hiệp ước New START. Tôi nhắc lại, không rút khỏi hiệp ước, mà chỉ đơn thuần là ngừng tham gia”, Tổng thống Putin nói.

Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thay mặt liên minh bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Nga và kêu gọi xem xét lại quyết định này.

Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của phía Nga đưa ra.

Theo VNN