Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Campuchia tiếp tục ở mức thấp

Campuchia duy trì đà giảm về số ca nhiễm mới COVID-19 khi ngày 12/11 chỉ báo cáo thêm 63 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 - mức thấp nhất trong 43 ngày trở lại đây.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại một cơ sở y tế ở Campuchia. (Ảnh: Fresh News)

Báo Khmer Times dẫn thông cáo chính thức của Bộ Y tế Campuchia ngày 12/11 cho biết, trong số 63 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua có 8 ca nhập cảnh và 55 ca lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia kể từ đầu dịch là 119.421, trong đó có 2.856 ca tử vong.

Campuchia bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc từ tháng 2 năm nay. Đến nay, hơn 87,5% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Theo Khmer Times, Campuchia không chỉ có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn nhiều so với các nước láng giềng như Thái Lan, Lào… mà còn vượt qua nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ, Đức...

Các đội y tế lưu động tại Lào tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những người ốm liệt giường hoặc không thể rời nhà đến các trung tâm tiêm chủng vì các lý do khác. (Ảnh: Vientiane Times)

Trong khi đó, Bộ Y tế Lào ngày 12/11 cho biết trong 24 giờ qua, nước này phát hiện 1.198 ca mắc mới COVID-19 - mức kỷ lục kể từ đầu dịch. Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm mới hôm nay, chỉ có 2 ca là nhập cảnh được cách ly ngay, còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Lào hiện là 52.175 trường hợp, 41.689 người được chữa khỏi, 94 người tử vong, 10.422 người đang tiếp tục được điều trị.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Thủ đô Vientiane, Văn phòng Thủ tướng Lào vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc cho phép tổ chức lễ hội That Luang truyền thống năm 2021.

Theo đó, lễ hội That Luang năm nay sẽ chỉ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17-19/11, giới hạn quy mô và các hoạt động, chỉ tập trung vào việc tổ chức các nghi lễ tôn giáo theo truyền thống để phòng chống dịch.

Đây là năm thứ hai lễ hội That Luang truyền thống bị thu hẹp quy mô tổ chức do đại dịch COVID-19 tại Lào. Lễ hội That Luang (Bun That Luang) từ lâu đã được coi là ngày hội của sự đoàn tụ, đoàn kết dân tộc, là sự kiện hàng năm và có ý nghĩa quan trọng cả về văn hóa, lịch sử và tâm linh của người dân Lào. Thường theo thông lệ, sự kiện này sẽ diễn ra trong khoảng 7-10 ngày.

Phương Đặng

(Theo Khmer Times, Vientiane Times)