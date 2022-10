Tấn công mạng nhằm vào nhiều sân bay lớn của Mỹ

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin) vừa cho biết trong quý 3/2022, Trung tâm đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 2.878 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin Việt Nam, tăng 15,5% so với quý 3/2021.