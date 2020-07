Thái Lan: Người nước ngoài có thể nộp đơn xin gia hạn visa sau 31/7

Khách nước ngoài đang bị mắc kẹt sẽ được phép nộp đơn xin gia visa ngắn ngày sau khi thời hạn lưu trú của họ kết thúc vào 31/7 nhưng nếu ở lại đến 26/9 mà không có visa sẽ bị đưa vào “danh sách đen”.

Hành khách tại một sân bay ở Thái Lan. (Nguồn: chiangraitimes.com)

Người nước ngoài bị mắt kẹt ở Thái Lan do đại dịch COVID-19 và không thể rời khỏi quốc gia Đông Nam Á này dự kiến sẽ được hưởng thời gian ân hạn từ 1/8 đến 26/9 để nộp đơn xin gia hạn thị thực nhập cảnh (visa) để ở lại trong một thời gian cụ thể.

Cục trưởng Cục Di trú Thái Lan, Trung tướng cảnh sát Sompong Chingduang ngày 17/7 cho biết khách nước ngoài vẫn đang bị mắc kẹt sẽ được phép nộp đơn xin gia hạn visa ngắn ngày sau khi thời hạn lưu trú của họ kết thúc vào ngày 31/7.

Tuy nhiên, nếu những người này không có visa gia hạn và vẫn ở lại Thái Lan sau ngày 26/9, họ sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý và bị đưa vào “danh sách đen.”

Chính phủ Thái Lan trước đó đã công bố tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài cho tới 31/7, nhưng phải thông báo nơi lưu trú cho các nhà chức trách.

Trung tướng Sompong hối thúc người nước ngoài liên lạc với Cục Di trú càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho các bước tiếp theo nhằm tránh tình trạng đông đúc khi mà hạn chót 26/9 đang tới gần. Những người đã có kế hoạch về nước không cần liên lạc với Cục Di trú, nhưng cũng phải rời khỏi Thái Lan chậm nhất vào ngày 26/9.

Trung tướng Sompong cho biết khách nước ngoài phải nêu rõ lý do và trình những giấy tờ cần thiết khi gia hạn visa ngắn hạn, có thời hạn lưu trú 30 ngày. Nếu những người này không thể về nước do không có chuyến bay hoặc do các biện pháp phong tỏa ở nước họ thì phải trình bằng chứng. Việc cấp visa ngắn hạn sẽ được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp một.

Theo ông Sompong, Cục Di trú đã đề nghị Hội đồng Nhà nước về đề xuất nói trên và tham mưu rằng Bộ Nội vụ có thể ra một thông báo. Những quy định về visa của Bộ Nội vụ đối với người nước ngoài bị mắc kẹt sẽ được trình lên Nội các để thông qua vào tuần tới và Cục Di trú sau đó sẽ ra hướng dẫn về cách thức nộp đơn xin gia hạn visa.

Cục trưởng Cục Di trú Sompong ước tính có khoảng 300.000-400.000 người nước ngoài bị mắc kẹt ở Thái Lan do các biện pháp phong tỏa.

Theo Vietnam+