Thủ đô Vientiane trang hoàng mừng lễ hội That Luang

Lễ hội That Luang (Thạt Luổng) - lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm của Lào sẽ được tổ chức từ ngày 4-8/11/2022 tại Thủ đô Vientiane. Xung quanh tháp vàng That Luang hiện đã được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng chào đón ngày lễ lớn.

Nổi bật với sắc vàng nằm ngay giữa trung tâm Thủ đô Vientiane, ngôi chùa That Luang là điểm đến nổi tiếng nhất ở đất nước Triệu Voi. Đây là công trình Phật giáo mang tính biểu tượng của Lào, được in trên tiền giấy cũng như quốc huy của nước này. Trong ảnh: Chùa That Luang nhìn từ trên cao. (Ảnh tư liệu: Vientiane Times)

That Luang trong tiếng Lào có nghĩa là tháp lớn, đây cũng là địa điểm chính diễn ra các hoạt động của lễ hội That Luang. Với đa số người dân Lào theo đạo Phật, lễ hội That Luang là lễ hội tôn giáo lớn nhất, mang đậm nét văn hóa Lào nhất và thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân Lào trên cả nước cũng như khách du lịch quốc tế. Trong ảnh: Lễ rước tháp trong lễ That Luang của Lào năm 2020. (Ảnh tư liệu: Vientiane Times)

Lễ hội That Luang năm nay sẽ diễn ra từ ngày 4-8/11/2022 tại thủ đô Vientiane với nhiều hoạt động, nghi lễ truyền thống như cúng dường cho các nhà sư, lễ rước tháp, lễ rước nến vòng quanh tháp lớn và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí khác. Trong ảnh: Nhiều người dân đến thăm quan, vui chơi ở chùa That Luang trước thềm lễ hội That Luang năm 2022. (Ảnh: Tholakhong)

Nhiều đèn lồng được thắp sáng xung quanh khuôn viên chùa That Luang để chào mừng lễ hội. (Ảnh: Tholakhong)

Theo ông Thanome Thamthong - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane, mục đích của việc tổ chức lễ hội lần này là nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của người dân Lào, cũng như để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 thông qua các hoạt động kích cầu du lịch và thương mại. Trong ảnh: Đèn lồng được trang trí bên ngoài chùa That Luang. (Ảnh: Tholakhong)

Ông Thanome Thanthong cũng lưu ý công tác tổ chức lễ hội cần bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Tholakhong)

Trong khuôn khổ của lễ hội và các khu vực vui chơi, giải trí lân cận, các hoạt động phải phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán, tạo không khí vui vẻ nhằm thu hút khách du lịch và tạo cơ hội cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có dịp trưng bày sản phẩm hàng hóa, giới thiệu đến khách hàng. Trong ảnh: Đông đảo người dân Lào đi chơi sớm tại chùa That Luang. (Ảnh: Tholakhong)

Phương Đặng

(Ảnh: Vientiane Times, Tholakhong)