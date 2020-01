Tổng Giám đốc WHO tới Trung Quốc thảo luận kiểm soát dịch, nhiều quốc gia chuẩn bị sơ tán công dân

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ông đang trên đường tới Trung Quốc để thảo luận cách thức kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do virus corona lây lan.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona gây viêm phổi tới bệnh viện Chữ thập đỏ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 25/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo đăng tải trên Twitter, Tổng giám đốc Tedros chia sẻ: “Tôi đang trên đường tới Bắc Kinh để gặp gỡ chính phủ và các chuyên gia y tế. Đây là hoạt động thể hiện sự ủng hộ với các biện pháp trước virus corona. Ngoài ra, các đồng nghiệp tại WHO và bản thân tôi muốn hiểu thêm về những diễn biến mới nhất, cũng như tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc nhằm cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ trước dịch bệnh này”.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 22/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu mới nhất của WHO, số các ca nhiễm virus corona đã lên tới 2.014 ca, chủ yếu là tại Trung Quốc và 29 ca được xác nhận nhiễm ở 10 quốc gia khác. Tuần trước, Tổng giám đốc Tedros từng hối thúc Trung Quốc mạnh tay thực hiện biện pháp cách ly “trong thời gian ngắn” để hoạt động kiểm soát dịch bệnh được triển khai hiệu quả. Ông từng nói: “Nếu chúng ta muốn bảo vệ thế giới, minh bạch là ưu tiên hàng đầu”.

Đáp lại lời kêu gọi từ WHO, Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp cách ly tỉnh Hà Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán được coi là trung tâm của dịch bệnh do virus corona. Tuy nhiên, do biện pháp này, nhiều quốc gia đang lên kế hoạch sơ tán công dân đang mắc kẹt tại Vũ Hán về nước.

*Trong khi đó, ngày 26/1, Pháp thông báo nước này đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán hàng trăm công dân tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi được coi là trung tâm của dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn cũng cho biết, bất cứ lệnh cấm nào nhằm vào các chuyến bay từ Trung Quốc sẽ được đưa ra từ Liên minh châu Âu, đồng thời khẳng định Paris bác bỏ lời kêu gọi lắp máy kiểm tra thân nhiệt các hành khách từ Trung Quốc. Bà nhấn mạnh: “Các công dân Pháp sẽ được sơ tán bằng đường hàng không theo thỏa thuận giữa chính phủ Pháp với chính phủ Trung Quốc. Quá trình này sẽ diễn ra vào tuần tới”.

Nhiều địa phương ở Trung Quốc bắt buộc dân chúng phải đeo khẩu trang. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Pháp có từ vài trăm đến 800 công dân đang sinh sống ở thành phố Vũ Hán. Theo đánh giá, việc sơ tán sẽ mất khoảng 14 ngày, trong đó gồm cả quá trình theo dõi sức khỏe các hành khách trở về từ thành phố này.

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Pháp xác nhận nước này tới nay mới phát hiện 3 ca nhiễm virus corona, đều là công dân Trung Quốc. Hiện chưa có thêm trường hợp phát hiện mới nào được xác nhận tại Pháp trong những giờ đồng hồ qua.

Trước Pháp, một số nước như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng lên kế hoạch sơ tán công dân đang mắc kẹt tại thành phố Vũ Hán. Hiện thành phố của Trung Quốc đang bị phong tỏa bởi yêu cầu tạm ngừng các hoạt động giao thông từ chính phủ cho tới khi có thông báo tiếp theo.

*Trong một diễn biến khác, không quân Thái Lan đã chuẩn bị 4 máy bay vận tải C130 cùng các đội y tế để đề phòng trường hợp nước này quyết định không vận công dân Thái Lan khỏi thành phố Vũ Hán khi dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới trở nên trầm trọng hơn ở Trung Quốc.

Truyền thông Thái Lan dẫn lời lời Tư lệnh Không quân Maanat Wongwat ngày 26/1 cho biết, máy bay vận tải và các đội y tế đã sẵn sàng cất cánh tới Vũ Hán ngay khi chính phủ bật đèn xanh cho kế hoạch sơ tán.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cùng ngày cho biết Chính phủ nước này đang cân nhắc kế hoạch giúp công dân Thái ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, có tổng cộng 64 người Thái, gồm 54 sinh viên và 10 lao động đang ở Vũ Hán. Ngoài ra, Hải quân Thái Lan cho biết có 20 sĩ quan của nước này ở Vũ Hán để giám sát quá trình đóng tàu ngầm S26T lớp Yuan mà Bangkok ký hợp đồng mua của Bắc Kinh từ năm 2017, nhưng không bị ảnh hưởng bởi 2019-nCoV vì họ sống trong một môi trường an toàn trước dịch này.

Giám đốc Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc Ma Xiaowei (thứ 3, trái) trong buổi họp báo về giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của chủng virus corona mới, tại Bắc Kinh ngày 26/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kế hoạch sơ tán của Thái Lan sẽ trở nên rõ ràng hơn khi Trung tâm phản ứng nhanh bao gồm các quan chức từ một số cơ quan nhóm họp vào ngày 27/1. Việc thành lập trung tâm này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng sau khi có thêm người bị nghi nhiễm 2019-nCoV. Thái Lan đã ghi nhận số lượng người bị nhiễm 2019-nCoV nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc, với 8 trường hợp. Mặc dù chưa có trường hợp nào lây nhiễm từ người sang người được ghi nhận ở Thái Lan, nhưng Bộ Y tế nước này vẫn tiếp tục cảnh giác và thực hiện các biện pháp soi chiếu thân nhiệt để phát hiện 2019-nCoV, đặc biệt là đối với những người từ những khu vực có nguy cơ ở Trung Quốc.

Nhân viên kiểm tra hộ chiếu của một hành khách tại sân bay Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan ngày 21/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có một cuộc họp với các quan chức của các bộ Y tế, Giao thông, Du lịch và Thể thao, cùng các cơ quan liên quan để thảo luận các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của 2019-nCoV ở quốc gia Đông Nam Á này. Theo kế hoạch, các biện pháp nói trên sẽ được trình lên Nội các Thái Lan vào ngày 28/1.

*Tại Thuỵ Sĩ, tờ Sonntagsblick đưa tin virus corona lan ra bên ngoài Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về đại dịch toàn cầu buộc Thụy Sĩ phải thắt chặt các quy tắc báo cáo y tế.

Patrick Mathys, người đứng đầu bộ phận quản lý khủng hoảng tại Văn phòng Sức khỏe Cộng đồng Liên bang, cho biết các bác sĩ và các phòng xét nghiệm phải báo cáo các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona cho chính quyền bang và liên bang trong vòng hai giờ.

Quan chức y tế hàng đầu của chính phủ đã cảnh báo dịch bệnh có thể lan sang Thụy Sĩ, một điểm đến phổ biến đối với khách du lịch châu Á. “Chúng tôi cũng đang liên lạc với các công ty lữ hành tổ chức các tour du lịch theo nhóm từ châu Á đến Thụy Sĩ,” ông Mathys nói thêm rằng việc kiểm soát tại các sân bay phải được phối hợp trên khắp châu Âu.

Nhiều sân bay của các nước triển khai theo dõi qua màn hình thân nhiệt hành khách để ngăn chặn khả năng lây lan của virus corona mới. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Mathys cho rằng rủi ro bằng không là không thể và Thụy Sĩ đã chuẩn bị tốt cho trường hợp xấu nhất. “Chúng tôi có các bệnh viện lớn được trang bị tốt có thể xử lý các trường hợp nhiễm virus corona”, ông Mathys nói với tờ báo Sonntagsblick.

Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ Alain Berset cũng cho biết Thụy Sĩ đã chuẩn bị tốt để đối mặt với bất kỳ sự bùng phát nào của virus corona và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực quốc tế để ngăn chặn đại dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ngày 23/1 cho rằng dịch không phải là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhưng được coi là một cuộc khủng hoảng cục bộ. Tuy nhiên, WHO nói rằng tình hình có thể sẽ trở thành một trường hợp khẩn cấp.

