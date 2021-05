Việt Nam kêu gọi thả tự do cho các lãnh đạo bị bắt giữ tại Mali

Tổng thống Mali Bah Ndaw (phía trước) tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Bamako ngày 25/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/5 đã họp trực tuyến thảo luận về biến động chính trị vừa qua tại Mali, trong đó có việc quân đội Mali bắt giữ Tổng thống, Thủ tướng và các quan chức Chính phủ chuyển tiếp.

Đặc phái viên Đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Mali, ông El-Ghassim Wane đã báo cáo cập nhật tình hình.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho biết Việt Nam theo dõi sát tình hình đang diễn ra tại Mali và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước báo cáo về việc bắt giữ Tổng thống , Thủ tướng và các quan chức Chính phủ chuyển tiếp của nước này.

Đại diện Việt Nam cho rằng vụ việc này sẽ mang đến những rủi ro cho quá trình chuyển tiếp chính trị , làm bất ổn tình hình cũng như tạo thêm nhiều khó khăn hơn cho việc triển khai Hiệp định Hoà bình năm 2015 ở Mali.

Việt Nam thúc giục các bên kiềm chế, giải quyết các khác biệt thông qua đối thoại, tham vấn và thiết lập lại trật tự Hiến pháp.

Cùng các thành viên Hội đồng Bảo an khác, Việt Nam kêu gọi việc bảo đảm an toàn và thả tự do cho các lãnh đạo, quan chức của Chính phủ chuyển tiếp và hy vọng các bên sớm nối lại tiến trình chuyển tiếp vì lợi ích lâu dài của người dân Mali.

Đại diện Việt Nam khẳng định ủng hộ các nỗ lực hoà giải của cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng kinh tế Tây Phi và Sahel (ECOWAS) cũng như hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) trong thực hiện các nhiệm vụ của mình tại Mali.

Đại diện Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ người dân Mali, trong đó bao gồm việc giải quyết các thách thức nhân đạo./.

Theo Hải Vân (TTXVN/Vietnam+)