WHO cảm ơn Nga vì phát triển vaccine Sputnik-V hiệu quả

Vaccine ngừa COVID-19 đăng ký đầu tiên trên do Trung tâm nghiên cứu dịch tễ và vi sinh học Gamaleya (Nga) phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga phát triển đang cho kết quả tích cực ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng với khoảng 2.000 tình nguyện viên trên toàn thế giới.

Mẫu vaccine Sputnik-V do Nga nghiên cứu, phát triển. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik, trong một tuyên bố ngày 21/9 sau buổi hội đàm với Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, Giám đốc Khu cực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói: "WHO đánh giá rất cao những nỗ lực mà Liên bang Nga đã thực hiện để phát triển vaccine ngừa COVID-19, cụ thể ở đây là Sputnik-V. Một lần nữa chúng tôi muốn cảm ơn Nga vì những nỗ lực tuyệt vời đã tạo ra một loại vaccine an toàn và hiệu quả”.

Vị quan chức này cũng nhấn mạnh Nga đã giúp ông cung cấp viện trợ cho các nước Trung Á trong bối cảnh đại dịch hoành hành và nhìn chung đã thể hiện cam kết của mình đối với sự đoàn kết toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, trên 700 người tham gia chích ngừa vaccine Sputnik-V của Nga trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng đã sản sinh ra kháng thể và hoàn toàn khỏe mạnh.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1 TV (Nga) ngày 20/9, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết trong tổng số hơn 60.000 người đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng với Sputnik-V, trên 700 người đã được chích ngừa Sputnik-V và “tất cả đều khỏe mạnh”.

Bộ trưởng Mikhail Murashko cũng nói rằng không xuất hiện dấu hiệu phản ứng phụ trên những người tình nguyện. Khoảng 14% có phàn nàn chút ít về sức khỏe, biểu hiện đau cơ, thi thoảng thân nhiệt có tăng sau 24 giờ tiêm ngừa. Những triệu chứng này đã được mô tả rõ trong hướng dẫn điều trị và là điều đoán biết trước được, sẽ “biến mất” ngay ngày hôm sau - ông Murashko nói.

Sau khi thông tin về vaccine Sputnik V được công bố, Moskva đãnhận được các đơn đặt hàng lên tới 1 tỷ liều vaccine từ ít nhất 20 quốc gia. Tuy nhiên, giới chức nước này khẳng định Nga sẽ ưu tiên người dân nước mình trước. Bộ Y tế Nga xác nhận loại vaccine này đã trải qua đủ các bước kiểm tra cần thiết và được chứng minh là có khả năng tạo miễn dịch kháng virus SARS-CoV-2 trong ít nhất hai năm.

