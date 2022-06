WHO chưa coi đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/6 nhận định bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, dù Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về đợt bùng phát dịch bệnh này.

Một em nhỏ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN

Thông báo về quyết định của cuộc họp ủy ban chuyên gia hôm 23/6, ông Tedros cho biết ủy ban khẩn cấp này đã chia sẻ quan ngại nghiêm túc về quy mô và tốc độ lây lan của bệnh đậu mùa khỉ hiện nay, với lưu ý về những yếu tố không xác định liên quan đến đợt bùng phat và khoảng trống trong dữ liệu.

Theo Tổng Giám đốc WHO, báo cáo của ủy ban khẩn cấp đã thể hiện lập trường chung giữa những quan điểm khác biệt của các thành viên. Cụ thể, trong báo cáo, ủy ban chuyên gia này đã khuyến nghị ông Tedros rằng ở thời điểm hiện tại bệnh đậu mùa khỉ chưa cấu thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) - mức độ cảnh báo cao nhất mà WHO có thể ban bố. Tuy nhiên, theo ông Tedros, bản thân việc WHO triệu tập ủy ban đang thể hiện mối quan ngại ngày càng gia tăng về tình trạng lây lan quốc tế của đậu mùa khỉ.

Kể từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều ca mắc đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ngoài các nước khu vực Tây và Trung Phi, vốn lâu nay bệnh được coi là đặc hữu. Tổng cộng đã có hơn 3.200 ca mắc và 1 ca tử vong được báo cáo lên WHO từ hơn 50 quốc gia, phần lớn ở các nước Tây Âu.

Đến nay WHO mới 6 lần tuyên bố một bệnh là PHEIC kể từ năm 2009, với lần gần nhất là với đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Ủy ban khẩn cấp của WHO về bệnh đậu mùa khỉ gồm 16 thành viên, do Jean-Marie Okwo-Bele - một cựu quan chức WHO, cùng Nicola Low - Phó giáo sư Đại học Bern, là đồng chủ tịch. 14 thành viên còn lại là các chuyên gia đến từ Brazil, Anh, Nhật Bản, Maroc, Nigeria, Nga, Senegal, Thụy Sĩ, Thái Lan và Mỹ. Ngoài ra, 8 cố vấn đến từ Canada, CHDC Congo, Nam Phi, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Mỹ cũng tham gia cuộc họp hỗn hợp hôm 23/6 vừa qua.

Theo baotintuc