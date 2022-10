WHO: Dịch COVID-19 vẫn gây ra tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

Ngày 19/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá dịch COVID-19 vẫn gây tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau gần 3 năm.

Nhân viên y tế làm việc tại một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban Khẩn cấp của WHO lần đầu công bố đợt bùng phát dịch COVID-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vào ngày 30/1/2020. Sau tuyên bố này, công tác nghiên cứu, tài trợ và các biện pháp y tế cộng đồng trên thế giới được tăng cường để kiềm chế dịch bệnh. Cho đến những tháng gần đây, dù số ca mắc mới tiếp tục giảm ở nhiều nơi trên thế giới, WHO vẫn cho rằng nhiều quốc gia cần duy trì cảnh giác và thúc đẩy tiêm phòng đầy đủ cho những nhóm dân số nguy cơ cao nhất.

Trong thông báo mới, Ủy ban khẩn cấp của WHO cho rằng dù hiện nay, người dân tại nhiều khu vực dường như tin rằng dịch COVID-19 đã chấm dứt nhưng đây vẫn là một sự cố y tế cộng đồng có thể tiếp tục gây tác động bất lợi và mạnh mẽ tới sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Kể cả khi số ca tử vong hằng tuần vì COVID-19 đã xuống mức thấp nhất tình từ khi đại dịch bùng phát, COVID-19 vẫn là căn bệnh gây tử vong nhiều hơn so với những bệnh khác do virus gây ra. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lưu ý đại dịch COVID-19 từng khiến cả thế giới bị động và đến nay, nguy cơ này vẫn tồn tại.

* Trong khi đại dịch COVID-19 còn chưa hoàn toàn chấm dứt, dịch tả lại có dấu hiệu gia tăng trên thế giới. Cũng trong ngày 19/10, WHO thông báo tạm dừng phác đồ tiêm phòng tả đủ 2 mũi và thay bằng phác đồ tiêm 1 mũi do thiếu vaccine trong bối cảnh số lượng các ổ dịch bùng phát mới không ngừng tăng trên toàn thế giới.

WHO nêu rõ quyết định trên đã phản ánh tình trạng cấp bách do thiếu vaccine phòng dịch tả trong khi những nước như Haiti, Syria, Malawi đang chật vật tìm cách khống chế các ổ dịch lớn. Bệnh tả là bệnh có thể gây tử vong, lây lan do tiếp xúc với nước và thức ăn nhiễm khuẩn. Tính đến ngày 9/10, Haiti đã ghi nhận 32 ca bệnh và 18 ca tử vong vì tả trong khi còn nhiều ca chưa được xác nhận. Tại Syria, một đợt bùng phát đã khiến ít nhất 33 người tử vong.

Trong bối cảnh số ổ dịch bùng phát mới tăng nhanh chưa từng thấy trên toàn thế giới, WHO tin rằng việc điều chỉnh số lượng mũi tiêm sẽ tạo điều kiện để phân bổ vaccine đến được nhiều quốc gia hơn. Phác đồ tiêm phòng 1 mũi đơn đã được chứng minh là hiệu quả trong ứng phó với các đợt bùng phát dịch tả dù thời gian bảo vệ ít hơn và hiệu quả bảo vệ thấp hơn ở trẻ em.

Theo WHO, số ca bệnh tả liên tục tăng trong năm nay, đặc biệt là ở những vùng nghèo khó và xung đột. Đến nay đã có 29 quốc gia trên thế giới báo cáo xuất hiện các ổ dịch, tỷ lệ tử vong cũng tăng mạnh.

Theo TTXVN