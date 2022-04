WHO: Hơn 2/3 dân số tại châu Phi có thể đã mắc COVID-19

Các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm đã phát hiện 11,5 triệu ca mắc COVID-19 và 252.000 ca tử vong trên toàn lục địa Đen. Tính đến tháng 9/2021, 800 triệu người ở châu Phi có thể đã mắc COVID-19.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 7/4, hơn 2/3 dân số ở châu Phi có thể đã mắc COVID-19, cao hơn khoảng 97 lần so với con số công bố chính thức.

Các xét nghiệm thực hiện tại phòng thí nghiệm đã phát hiện 11,5 triệu ca mắc COVID-19 và 252.000 ca tử vong trên toàn lục địa Đen.

Theo báo cáo, tính đến tháng 9/2021, khoảng 800 triệu người tại châu lục này có thể đã mắc COVID-19.

Giám đốc WHO khu vực châu Phi, bà Matshidiso Moeti cho biết nghiên cứu này vẫn đang cần được giới chuyên gia đánh giá, cho thấy con số mắc COVID-19 được các nước công bố chính thức có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong quy mô lây nhiễm thực tế.

Bà cho biết nghiên cứu cho thấy số ca mắc COVID-19 thực sự tại châu Phi có thể cao hơn tới 97 lần so với con số công bố. Điều này cho thấy hơn 2/3 dân số châu Phi đã mắc COVID-19.

Báo cáo của WHO đã phân tích hơn 150 nghiên cứu đăng tải từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021. Kết quả cho thấy số ca mắc đã tăng từ chỉ 3% vào tháng 6/2020 lên tới 65% đến tháng 9/2021.

Bà Moeti nói: “Điều này cho thấy đến tháng 9/2021, số ca mắc COVID-19 thực sự là 800 triệu người chứ không phải 8,2 triệu người như đã được công bố.”

Do việc tiếp cận các cơ sở xét nghiệm tại châu Phi bị hạn chế, nên nhiều ca nhiễm không được phát hiện bởi các xét nghiệm chủ yếu được thực hiện ở bệnh viện đối với các bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng và những du khách cần có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Theo bà Moeti, việc đưa ra con số chính xác về số ca mắc ở châu lục này là khó khăn bởi 67% người dân châu lục này mắc bệnh mà không có biểu hiện triệu chứng.

WHO hồi năm ngoái cảnh báo rằng cứ 7 ca mắc COVID-19 ở châu Phi thì có 6 ca không phát hiện được. Phần lớn số ca mắc được ghi nhận ở Nam Phi, với hơn 3,7 triệu ca. Thậm chí, số ca tử vong do COVID-19 mà Nam Phi công bố được cho là thấp hơn nhiều so với số ca tử vong thực sự.

Theo dữ liệu mới nhất của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi, số ca tử vong thực sự ở Nam Phi có thể là 303.969 ca từ ngày 3/5/2020 đến ngày 2/4/2022, tăng gấp 3 lần so với con số công bố là 100.075 ca từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này./.

