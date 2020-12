WHO kêu gọi phân phối công bằng vaccine phòng COVID-19

Ngày 30/12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các quốc gia bảo đảm rằng vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 được cung cấp cho tất cả những người có nguy cơ mắc bệnh trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng ở những nước giàu có.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Người đứng đầu WHO cho rằng cần 4 tỷ USD để mua vaccine COVID-19 và phân phối cho các nước thu nhập thấp và trung bình thông qua Cơ chế Tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX - một chương trình do WHO khởi xướng. Trong một thông điệp trực tuyến, Tổng Giám đốc Ghebreyesus nhấn mạnh: “Đây là thách thức mà chúng ta phải giải quyết hiệu quả trong Năm mới”.

Ông cũng nhấn mạnh “vaccine mang lại hy vọng lớn để đảo ngược đà lây lan của đại dịch. Nhưng để bảo vệ thế giới, chúng ta cần phải bảo đảm rằng tất cả những người có nguy cơ (mắc bệnh) ở mọi nơi - không chỉ ở những quốc gia có đủ khả năng mua vaccine - được tiêm phòng”.

Trong khuôn khổ Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX, một sáng kiến được xây dựng nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine phòng bệnh COVID-19 cho các nước nghèo, một thỏa thuận cung cấp gần 2 tỷ liều vaccine, cao gần gấp đôi so với khả năng cung ứng của chương trình này, đã sẵn sàng với lô hàng đầu tiên dự kiến được phân phối trong quý I/2021.

Dự kiến, một phái đoàn chuyên gia quốc tế do WHO đứng đầu sẽ đến Trung Quốc vào tuần đầu tiên của tháng 1/2021 để tìm hiểu về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vốn xuất hiện tại thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019.

Theo số liệu mới nhất (tính đến tối 30/12), toàn thế giới ghi nhận trên 82,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 1,8 triệu ca tử vong.

Theo TTXVN