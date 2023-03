Hai điểm ngắm hoa mận đẹp nhất Mộc Châu

Hoa mận Mộc Châu đang mùa đẹp nhất năm, thung lũng Nà Ka và Mu Náu là hai nơi được nhiều du khách lựa chọn.

Cách Hà Nội khoảng 180 km, huyện Mộc Châu, có khoảng 1.300 ha mận. Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 hàng năm là mùa hoa mận nở, hút khách du lịch từ khắp nơi tới ngắm cảnh, chụp ảnh và cắm trại.

Quản lý một homestay ở Mộc Châu cho biết từ những ngày đầu tháng 2, nhiều khu đã hết phòng, đặc biệt vào các ngày cuối tuần.

Hai thung lũng với diện tích trồng mận lớn nhất và cũng nhiều người ghé thăm nhất Mộc Châu là Nà Ka và Mu Náu. Những du khách đi theo đoàn gia đình hoặc có người lớn tuổi, trẻ em thường lựa chọn Nà Ka do thung lũng này dễ di chuyển, nhiều vườn mận ngay hai bên đường đi, tiện cho việc tham quan.

Mận ở Nà Ka thường được trồng thành hàng lối, cây lớn, hoa nở đều và có nhiều cửa hàng cho thuê trang phục để du khách sáng tạo những tấm hình ưng ý nhất.

Theo anh Trắng A Náng, chủ một vườn mận tại thung lũng mận Nà Ka, mặc dù thời tiết những ngày đầu tháng 2 ở Mộc Châu không lý tưởng, trời lúc nắng lúc âm u, nhiệt độ xuống thấp và thỉnh thoảng có mưa phùn, khách đến vườn tham quan vẫn rất đông. Trung bình ngày thường, vườn của anh đón khoảng 100-150 khách, cuối tuần hơn 300 khách.

Với những người ưa mạo hiểm, thích khung cảnh núi đá, cao nguyên và những bạn trẻ thường chọn thung lũng Mu Náu để trải nghiệm. Mu Náu không dễ đi, đường có nhiều đèo dốc nguy hiểm không dành cho người có tay lái yếu và chỉ thích hợp cho xe ôtô dưới 7 chỗ có gầm cao. Ở đây cũng có dịch vụ xe ôm đưa đón vào thung lũng nếu du khách không tự tin và vững tay lái.

Hoa mận mận ở Mu Náu được đánh giá là bung nở đều hơn Nà Ka, phủ trắng cả thung lũng. Mận ở đây được trồng theo sườn đồi, dốc núi, kết hợp với những phiến đá rêu phong, những vách núi đá cổ trắng xám tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Mùa hoa mận ở Mộc Châu thường kéo dài khoảng hai tuần, tùy theo tình hình thời tiết và độ ẩm mà thời gian hoa nở có thể khác nhau mỗi năm.

Năm nay theo đánh giá của người bản địa, hoa mận nở muộn hơn so với cùng kỳ năm ngoái vì không khí lạnh đến muộn. Hoa bắt đầu bung nở từ sau tết và dự đoán sẽ rộ đẹp cho đến cuối tháng giêng.

Không chỉ đến chụp ảnh trong ngày với giá vé vào vườn khoảng 20.000 đến 30.000 đồng, nhiều gia đình còn cắm trại qua đêm tại vườn để ngắm hoa và có thêm những trải nghiệm mới. Giá thuê lều trong ngày khoảng 150.000 - 200.000 đồng, thuê qua đêm giá 250.000 - 300.000 đồng.

“Đêm xuống, trời lạnh 5-6 độ C, cả gia đình quây quần trong lều bật máy sưởi. Sáng dậy ngắm bình minh giữa vườn hoa mận nở trắng như tuyết trên đầu. Điều làm tôi vui nhất là các con tôi đã rất tận hưởng những trải nghiệm đẹp ở đây”, anh Hiệp, một du khách từ Hà Nội tới cắm trại ở Mộc Châu, chia sẻ.

Anh Bùi Văn Hiệp (Ngựa Hoang), một trong những thợ ảnh đắt khách tại Mộc Châu, cho hay năm nay hoa mận nở đúng dịp du xuân sau tết nên rất nhiều du khách đổ về ngắm hoa khiến Mộc Châu bị cháy thợ ảnh.

“Du khách thường phải đặt lịch trước vài ngày để thợ ảnh sắp xếp công việc. Cuối tuần, tôi có thể kiếm 4-4,5 triệu đồng một ngày từ việc chụp và chỉnh sửa ảnh cho du khách”, Hiệp cho hay.

Đường đi tới các vườn mận có nhiều đoạn trơn trượt do sương mù và độ ẩm cao. Du khách nên lựa chọn thời gian tham quan vào khoảng từ 9h đến 16h không nên đi quá sớm do sương sớm chưa tan và đi quá muộn sẽ không còn nắng để chụp được những bức hình đẹp. Du khách nên mang theo áo ấm, giày tất, khăn giữ ấm cơ thể vì nhiệt độ ban ngày ở Mộc Châu dao động trong khoảng 12-17 độ C.

Theo VNE