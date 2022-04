Khai thác tour “Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao” bằng máy bay trực thăng vào dịp 30/4-1/5

Sản phẩm du lịch mới “Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao” bằng phương tiện máy bay trực thăng sẽ được TP Hồ Chí Minh giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Sáng 12/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và Công ty trực thăng miền Nam tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch mới mang tên “Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao”, với phương tiện di chuyển là máy bay trực thăng.

Lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao” bằng máy bay trực thăng.

Với tour này, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm tour tuyến phù hợp với các đối tượng khách từ các thị trường và tổ chức truyền thông, quảng bá sản phẩm; Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách; Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, đảm bảo an toàn và các quy định bay của Bộ Quốc phòng.

Tour “Ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao” dự kiến có sản phẩm tầm ngắn và tầm trung.

Đối với sản phẩm tầm ngắn (thời gian bay từ 30 đến 45 phút) gồm 2 lộ trình bay: Lộ trình 1, ngắm trung tâm TP Hồ Chí Minh; lộ trình 2, ngắm trung tâm TP Hồ Chí Minh – Cần Giờ.

Với sản phẩm tầm trung (thời gian bay khoảng 60 phút), lộ trình bay kết nối TP Hồ Chí Minh và Long An theo tuyến: trung tâm TP Hồ Chí Minh – Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An) hoặc Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An).

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi đã đặt mục tiêu đưatour du lịch này vào khai thác nhân Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và ngay sau khi Thành phố phát động chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City”. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới của thành phố, nhằm chào đón du khách trong nước và quốc tế đến TP Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, trong đó có đối tượng khách cao cấp và khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE)”.

“Tour du lịch mới này cũng góp phần bổ sung thêm vào các chuỗi sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch Thành phố đang triển khai xây dựng vừa qua để đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa du lịch trở lại, hướng đến mục tiêu phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết thêm.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết: “Tour du lịch này sẽ hấp dẫn và thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Lâu nay, chúng ta mới chỉ xây dựng các sản phẩm du lịch đường bộ, đường thủy, mà chưa có tour du lịch ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao. Riêng tôi, sau khi bay trải nghiệm tôi thấy rất thích thú vì được tận mắt chứng kiến những ngôi nhà, đồng lúa, rừng cây của TP thân yêu”.

Một số hình ảnh trong chuyến bay khảo sát xây dựng tour mới:

Phổ biến kiến thức an toàn khi bay cho du khách.

Di chuyển lên sân đáp của Bệnh viện Quân y 175 để chuẩn bị lên máy bay.

Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho các đơn vị đi khảo sát tour du lịch mới.

Mỗi trực thăng chở khoảng 10-15 hành khách để đảm bảo an toàn khi bay.

TP Hồ Chí Minh tổ chức 2 lộ trình bay khảo sát để ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên cao trong sáng 12/4.

Thích thú khi ngắm TP Hồ Chí Minh từ trên trực thăng.

Ở trên cao, đoàn khảo sát có thể ngắm được xã đảo Thạnh An, Cần Giờ.

Du khách sẽ có thể ngắm toàn cảnh của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Theo baotintuc.vn