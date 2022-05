Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh diễn báo cáo vở ca kịch “Đi qua ngày giông bão”

Vở ca kịch dân ca ví, giặm “Đi qua ngày giông bão” có thời lượng 110 phút với 7 màn chuyển cảnh, do Nghệ sỹ ưu tú Duy Hải chỉ đạo nghệ thuật; kịch bản sân khấu: Minh Nguyệt; kịch bản dân ca ví, giặm: Nghệ sỹ ưu tú An Ninh; đạo diễn: Nghệ sỹ ưu tú Như Lai; âm nhạc: Quốc Dũng. Các vai diễn do các diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh thể hiện. Vở diễn nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền do Sở VH-TT&DL giao, đồng thời sẽ tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 sẽ diễn ra tại Nghệ An, trong thời gian tới.